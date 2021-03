Cupra Formentor: il Diesel 2.0 TDI da 150 CV attacca da 33.100 Euro

Per il 2021 il primo SUV Premium del marchio Cupra vede estendersi il proprio listino con un inedito motore a gasolio da 150 cavalli, affiancato da altri due benzina TSI da 190 e 245 CV

Forte del premio vinto come “Auto Più Bella del Web 2021”, la Cupra Formentor centra la pole position in questi primi mesi del 2021 anche grazie a delle nuove motorizzazioni introdotte di recente, tra le quali spiccano l’inedito 2.0 TDI turbo-diesel da 150 cavalli e le due varianti a benzina TSI con cambio automatico DSG rispettivamente da 190 e 245 CV.

Il primo rappresenta una vera e propria novità assoluta per il marchio spagnolo: abbinabile sia alla trasmissione manuale classica sia a quella automatica a doppia frizione, è provvisto di trazione integrale 4Drive ed è in grado di erogare una potenza di 150 cavalli e una coppia massima di 340 Nm – il tutto mantenendo dei consumi particolarmente ridotti nell’ordine dei 6,2 Litri ogni 100 km (5,1 se si opta per la spinta proveniente dalle sole ruote anteriori).

Gli altri due motori, invece, sono più rivolti verso le prestazioni pure, in particolare quello da 245 cavalli disponibile nell’allestimento speciale VZ con dettagli esclusivi come i cerchi in lega da 19” Sport, il navigatore con display da 12”, i sedili avvolgenti Cupra e il pacchetto completo degli ADAS per l’assistenza alla guida.

Poco più in basso si posiziona il “cugino” da 190 cavalli, in affiancamento all’1.5 TSI da 150 CV, al top di gamma 2.0 TSI da 310 CV e alla variante e-Hybrid da 245 cavalli, tutti caratterizzati da un equipaggiamento che prevede il Media System con display touch da 10” e servizi Cupra Connect, il Virtual Cockpit da 10,25”, i cerchi da 18”, il climatizzatore tri-zona e i gruppi ottici a tecnologia Full LED. Per quanto riguarda i prezzi, il listino parte ufficialmente da quota 33.100 Euro proprio con l’inedito turbo-diesel da 150 cavalli, ma per tutti i dettagli vi consigliamo di fare riferimento allo schemino che abbiamo realizzato qua sotto:

CUPRA FORMENTOR MY 2021