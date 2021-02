Cupra Formentor VZ e-Hybrid: prezzi da 45.050 Euro

La gamma del SUV firmato Cupra si completa con la versione ibrida plug-in VZ e-Hybrid, che combina un 1.4 TSI e un motore elettrico dalla potenza complessiva di 245 cavalli

Nell’attesa di scoprire come sarà la versione VZ5 equipaggiata con il 5 cilindri turbo-compresso 2.5 TFSI di derivazione Audi – pronta per essere svelata il prossimo 22 febbraio – il marchio Cupra ha reso disponibile sul mercato l’ultima variante che completa la gamma della Formentor, già articolata con i propulsori da 150 cavalli e dalla possente VZ da 310 CV e trazione integrale.

Stavolta i riflettori sono puntati sulla Formentor VZ e-Hybrid, contraddistinta da una powertrain ibrida plug-in che è già stata impiegata sulla Leon ma anche sulla Golf e sull’Audi A3. Sotto il cofano, quindi, scalpita un benzina 1.4 TSI da 150 cavalli, affiancato da un’unità elettrica da 115 cavalli che, insieme, spingono l’output prestazionale di questa vettura fino a 245 CV e 400 Nm di coppia massima, gestiti brillantemente dal cambio automatico DSG a sei rapporti.

Con questo equipaggiamento la Cupra Formentor VZ e-Hybrid raggiunge i 210 km/h di velocità massima e stacca lo 0-100 in soli 7 secondi, fermando i consumi medi sui valori di 1.4 Litri / 100 km e di 31-35 g/km di emissioni di CO2. Il pacco batterie, invece, ha una capacità di 12,8 kWh e garantisce un’autonomia massima in “full electric” di 55 km con una singola ricarica.

Per quanto riguarda la dotazione di serie, la Formentor “alla spina” viene proposta esclusivamente con l’allestimento top di gamma VZ, che mette a disposizione i cerchi in lega da 19’’, i gruppi ottici Full LED, i terminali di scarico con finiture specifiche, il digital cockpit e il sistema infotainment con navigatore da 12’’ con servizi Cupra Connect tra i quali quelli specifici per la tecnologia ibrida plug-in, il volante e i sedili sportivi e il pacchetto ADAS per la guida autonoma chiamato Safe & Driving Pack L. Quest’ultimo contiene l’Adaptive Cruise Control predittivo, il Side Assist con monitoraggio degli angoli ciechi, il Traffic Sign Recognition e il Dynamic Chassis Control. I prezzi? Il listino della nuova Cupra Formentor VZ e-Hybrid parte da 45.050 Euro, ridotti a 36.800 Euro grazie agli Ecoincentivi statali e al contributo dei concessionari.