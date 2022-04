Cupra Formentor VZ5: il SUV coupé estremo firmato ABT

Cupra Formentor VZ5 verrà prodotta in soli 7.000 esemplari. Le prestazioni del motore a cinque cilindri da 2,5 litri crescono grazie al kit ABT: la potenza passa da 390 a 450 CV, la coppia da 480 a 530 Nm

Formentor, il SUV coupé di casa Cupra, nonostante la sua giovane età è già pronto a crescere. Tradotto, diventare ancora più potente e cattivo e questo è possibile soprattutto grazie al lavoro fatto da ABT, azienda specializzata in elaborazioni aftermarket.

Cupra Formentor VZ5: le caratteristiche

Questa sorta di “super Cupra Formentor” si distingue per il suo design dinamico ed elegante ma le vere novità stanno sotto il cofano. La VZ5 (questo è il nome per questo speciale modello) vanta, infatti, un motore ancora più potente rispetto all’originale. Il propulsore a cinque cilindri da 2,5 litri in grado di erogare una potenza massima di 390 CV (e 480 Nm di coppia massima) diventa ancora più performante e così la potenza sale fino a 450 CV, con la coppia che tocca i 530 Nm. L’accelerazione da O a 100 km/h avviene in soli 3,9 secondi (anziché 4,2 secondi) mentre la velocità di punta passa da 250 a 270 km/h. A livello estetico spiccano i cerchi speciali da 20″ in nero opaco o nero lucido, ma volendo si può optare anche per ruote da 21″.

Cupra Formentor VZ5 verrà prodotta in appena 7.000 esemplari. Il kit ABT cosa 4.490 euro ai quali si devono aggiungere 490 euro per alzare la velcità massima. Le ruote da 20″ costano 3.960 euro mentre quelle da 21″ hanno un prezzo di 4.760 euro.