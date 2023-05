Cupra Leon 2023: prova su strada e consumi della hot-hatch ibrida

Abbiamo provato la "peperina" della Casa spagnola in un viaggio che ci ha condotto dal Cupra Garage di Milano alla città di Como. Allestimenti, prezzi, consumi e, ovviamente, il nostro parere.

È ancora possibile divertirsi sulle strade di tutti i giorni abbracciando l’ormai consolidata motorizzazione ibrida? La risposta di Cupra è la Leon, la hot-hatch ad alte prestazioni davvero molto apprezzata nel nostro mercato italiano e il primo modello elettrificato del Marchio spagnolo appartenente al gruppo Volkswagen. Design aggressivo e in pieno stile “racing”, estrema cura nell’assemblaggio e nei dettagli, ampia versatilità per chi – invece – vuole una vettura adatta anche per la propria famiglia, senza rinunciare all’esperienza di una guida sportiva. Merito anche della vasta gamma di motori disponibili e dalla potenza erogata (l’unità 1.5 mild hybrid dispone di 150 CV), oltre dalla tecnologia alla guida e delle soluzioni ingegneristiche offerte.

Per questa prova, siamo partiti dal Cupra Garage situato nel centro di Milano e abbiamo raggiunto Como per… giocare a padel. Ebbene sì, perché Cupra – possiamo dirlo – è stata una vera e propria pioniera in questo sport, promuovendolo già da fine 2020.

Cupra Leon 2023: carattere racing per tutti i gusti

La Cupra Leon è una piacevole visione per i nostri occhi: estetica filante e tagliente, proprio quello che ci si aspetta da un vero e proprio “peperino” come questo modello. L’anteriore vede un’ampia griglia dove, al centro, emerge il logo del Marchio nel classico color rame, mentre le linee spigolose e proseguono nel cofano e nei lati della vettura, con i solchi capaci di esaltare la sua anima da corsa.

Quattro roboanti scarichi sul posteriore, che vede un’elegante e unica firma per i fari e un accentuato spoiler nella parte superiore. Per quanto riguarda le dimensioni, la Cupra Leon è lunga 4,40 metri, è larga 1,80 metri, è alta 1,44 metri e ha un passo di 2,69 metri.

Cupra Leon 2023: estrema cura per i dettagli

Anche all’interno dell’abitacolo si respira tutta la sportività della Cupra Leon. La plancia ha pochi fronzoli: pulita, ben realizzata e con angoli vivi per restituire quella sensazione di ambiente da pista. Inoltre, siamo circondati da una bella e intrigante striscia di luci a LED, che si attiva anche in base agli aiuti alla guida che abbiamo selezionato.

Anche il volante sposa appieno la filosofia adottata per quest’auto: colori scuri in carbonio con dettagli e inserti in rame, molto giocattoloso per la presenza del tasto d’accessione della vettura e per il cambio delle modalità di guida. Tanta tecnologia a bordo con il cockpit digitale di alta fattura e lo schermo centrale da 10 pollici, anche se non perfettamente integrato con la plancia. Un difetto che abbiamo trovato sono i comandi “a sfioramento”, che rendono difficile l’utilizzo del comparto multimedia mentre siamo impegnati al volante. Disponibile il collegamento del nostro telefono tramite due porte USB-C o via Bluetooth tramite Apple CarPlay e Android Auto. Infine, ottima fattura in similpelle per i sedili, mentre è buona l’abitabilità posteriore, nonostante il passeggero centrale si ritrovi un ingombrante tunnel centrale.

Davvero impressionante, invece, la capienza del bagagliaio: 270 litri, estendibili fino a 380 litri con il ribaltamento dei sedili posteriori. Un volume interessante per chi vuole adottare una vettura adatta anche per l’utilizzo famigliare.

Cupra Leon 2023: le motorizzazioni e i prezzi

Ampia scelta, come già anticipato, per quanto riguarda la motorizzazione, che vi elenchiamo di seguito.

Per l’alimentazione turbo-benzina, la Cupra Leon dispone di: motore 1.5 TSI da 150 CV a circa 32.350 euro; motore 2.0 TSI DSG da 190 CV a circa 36.250 euro; motore 2.0 TSI DSG da 245 CV a circa 43.500 euro. Si aggiungono la versione mild hybrid 1.5 DSG da 150 CV a circa 35.000 euro e la versione plug-in hybrid 1.4 e-Hybrid DSG da 204 CV a circa 42.250 euro.

Inoltre, ci sono due varianti più sportive. A partire dalla Leon VZ con motore 2.0 TSI DSG da 300 CV a circa 47.000 euro e con il plug-in hybrid 1.4 e-Hybrid DSG da 245 CV a circa 43.250 euro. Infine l’allestimento Leon VZ Carbon: 2.0 TSI DSG da 245 CV a circa 50.150 euro, 2.0 TSI DSG da 300 CV a circa 53.500 euro e la plug-in hybrid 1.4 e-Hybrid DSG da 245 CV a circa 49.750 euro.

Cupra Leon 2023: le impressioni alla guida

Per la nostra prova abbiamo preso in prestito la più “piccola” delle Cupra Leon, ovvero la 1.5 TSI da 150 CV. Nonostante la potenza ridotta rispetto alle altre motorizzazioni disponibili, la vettura spagnola dimostra un ottimo carattere. Fin da subito abbiamo avuto la sensazione di essere al volante di un “animale” vivace: appena pigiamo l’acceleratore si dimostra scattante e agile, soprattutto nelle situazioni di traffico concitato. Ricordiamo che, per questa versione, la velocità massima è di 214 km/h e l’accelerazione da 0 a 100 km/h è di 8″9 secondi. Diventa ancor più accattivante se andiamo a utilizzare le modalità di guida Sport o Cupra, con lo sterzo più rigido e, allo stesso tempo, divertente da comandare.

Reattivo anche il cambio a doppia frizione a 7 rapporti, anche se appena alziamo il piede tende a scalare troppo in fretta. Buona la visibilità all’anteriore, invece pecca quella posteriore a causa dei montanti: nelle fasi di parcheggio possiamo contare su un’eccellente telecamera posteriore, ma rimane comunque una carenza non da poco. Tra i tanti ADAS a disposizione abbiamo il cruise control adattivo, il limitatore di velocità, il front assist, la lane assist, il sistema di rilevamento di stanchezza, l’ABS, l’ESP, il differenziale autobloccante elettronico e molto altro. L’abitacolo è ben insonorizzato, anche a velocità sostenute, così come il comfort alla guida.

Ultimo capitolo è quello dei consumi: secondo Cupra, il consumo è di 5,6 litri ogni 100 chilometri nel ciclo WLTP. Possiamo confermare questo dato in autostrada, mentre aumenta sul percorso extraurbano e cittadino fino a 7,5 litri/100 km.