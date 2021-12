Dacia Duster 2022: consegna in 30 giorni con la promozione Up&Go

L'iniziativa Up&Go di Dacia consente di ricevere una Duster full-optional con tempi di consegna in concessionaria rapidissimi

La nuova Dacia Duster 2022 è disponibile in Italia dal mese di settembre (qua la nostra prova su strada) ma la crisi dei chip e delle materie prime nel settore automotive sta manifestando forti ritardi nelle consegne di tutte le auto nuove. Per limitare i disagi dovuti a questi lunghi tempi di attesa, il marchio rumeno ha lanciato da qualche mese la promozione “Up&Go” che consente di ricevere il nuovo Model Year 2022 in versione full-optional nel giro di trenta giorni.

Si tratta di un’iniziativa che, ad oggi, ha già incontrato il favore di 10.000 clienti in Francia, in Germania e anche in Italia e che a dicembre ripropone essenzialmente la stessa formula, quella di un allestimento chiamato appunto “Up&Go” disponibile in due motorizzazioni (4×2 ECO-G 100 a benzina/GPL e 4×2 dCi 115 a diesel) e con un livello di personalizzazione superiore a quello denominato Prestige, che aggiunge la Multiview Camera (con quattro videocamere che facilitano le manovre alle basse velocità) e il sistema Keyless Entry per l’accesso alla vettura senza chiave.

A questo punto la scelta del cliente per aderire all’iniziativa relativa alla Duster 2022 si limita a definire il colore della carrozzeria e la motorizzazione: il concetto di “essenzialità“, in Dacia, è da sempre un grande punto di forza e infatti questa strategia di commercializzazione è presente anche per la Sandero e per la nuovissima Jogger. Dati alla mano, il risparmio offerto da questa promozione è di 350 Euro rispetto alla stessa operazione utilizzando gli allestimenti “tradizionali”: una bella convenienza, vero?