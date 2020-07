Dodge Charger SRT Hellcat Redeye 2021: la berlina più potente al mondo con 808 CV

Nel 2021 arriverà sul mercato la berlina più potente al mondo: marchiata Dodge, sarà la Charger SRT Hellcat in versione Redeye, dotata di un motore V8 da ben 808 cavalli

Il marchio Dodge è da sempre sinonimo di potenza e prestazioni senza compromessi, caratteristiche che hanno contraddistinto tutte le vetture dell’Ariete prodotte fino ad oggi. Un dato di fatto che si ripeterà anche nel prossimo futuro, perchè nel 2021 il brand statunitense ha accettato la sfida di produrre quella che diventerà “la berlina più potente al mondo”.

Prendete la già esagerata Charger SRT Hellcat e modificatela con l’allestimento Redeye… e il gioco è fatto! Una vettura estrema sotto tutti i punti di vista, che punterà tutto sul suo possente motore 6.2 Litri con frazionamento V8 sovralimentato grazie alla presenza di un compressore volumetrico da 2,7 Litri, il più grande al mondo installato su una vettura di serie. Volete qualche dato? La potenza di questo “bestione” arriva a quota 808 cavalli, mentre la coppia massima sarà di 959 Nm: valori che le permetteranno di staccare il quarto di miglio in 10,6 secondi per una velocità di 207 km/h e di coprire lo scatto da fermo 0-100 miglia orarie (circa 96,5 km/h) in soli 3 secondi. La top speed? Ben 326 chilometri all’ora!

Quello che sarà, quindi, il V8 di serie più potente di sempre sarà anche provvisto di un cambio automatico a otto rapporti, di un nuovo sistema di iniezione del carburante, di un innovativo sistema di lubrificazione e, come se non bastasse, di un convertitore di coppia completamente inedito e capace di adattarsi ai livelli di potenza di questo propulsore.

A livello di design, la Dodge Charger SRT Hellcat Redeye si differenzierà dalla versione “base” per pochi dettagli accuratamente studiati dagli ingegneri americani: il cofano motore sarà completamente nuovo e presenterà delle prese d’aria aggiuntive che assicureranno un miglior raffreddamento del motore, in modo da ottimizzare le temperature di esercizio. Per quanto riguarda gli interni, invece, la scelta è ricaduta su sedili in Alcantara con cuciture argentate e un cockpit in light black chrome con tachimetro rosso e loghi dedicati SRT Hellcat Redeye. Non mancano, ovviamente, le sospensioni adattive e gli aiuti elettronici come il launch control, il traction control, il torque reserve e il line lock, per burnout praticamente alla portata di tutti.

Prezzi e disponibilità di questa belva a quattro ruote? Dodge ha annunciato l’arrivo sul mercato della Charger SRT Hellcat Redeye a partire dalla primavera del 2021 con un prezzo molto vicino agli 80.000 dollari, che equivalgono a circa 70.000 Euro al cambio attuale.