Fiat 500 Elettrica: disponibile l’infotainment con Amazon Alexa

Oltre al sistema Uconnect, il nuovo “cinquino” elettrificato del Gruppo FCA si arricchisce di Alexa, l’assistente vocale di Amazon

La fine del 2020 porta una boccata d’aria fresca nel mondo delle quattro ruote, grazie alla decisione del Gruppo FCA di arricchire ulteriormente la dotazione della sua nuova citycar di punta: al fianco dei servizi già implementati dal sistema infotainment Uconnect, la Fiat 500 Elettrica potrà avvalersi del famoso assistente vocale di Amazon, chiamato Alexa e capace di assolvere alle più svariate richieste da parte del guidatore.

Grazie a una recente collaborazione tra FCA e il colosso americano dell’e-commerce, sul “cinquino” elettrificato del Lingotto basteranno le parole per ascoltare la musica oppure le ultime notizie provenienti dal mondo, così come le condizioni meteorologiche e del traffico a seconda della posizione su strada rilevata attraverso i dati GPS. Ma non è tutto: attraverso l’app MyFiat, sempre interconnessa ad Alexa, sarà possibile interagire con la propria vettura da remoto, effettuando il lock/unlock delle portiere, controllando il livello di energia delle batterie, impostando la destinazione sul navigatore oppure gestendo i dispositivi domestici che sono stati collegati al veicolo.

Si tratta di un valore aggiunto davvero prezioso per la nuova 500 Elettrica, tra l’altro disponibile al momento solamente per l’Italia: “La nuova Fiat 500 è la soluzione perfetta per gli automobilisti, perchè in grado di offrire le tecnologie d’avanguardia in-cabin senza perdere la sua natura inconfondibile di city car iconica – ha commentato Ned Curcic, vicepresidente Amazon Alexa Automotive – I clienti del Gruppo Fiat-Chrysler amano utilizzare l’assistente vocale Alexa in casa: grazie alla nostra collaborazione con FCA, ora potranno utilizzarlo ovunque anche in auto”.