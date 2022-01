Fiat: la gamma RED si amplia con la Tipo Cross SW e la Panda

Dopo la famiglia della 500, la collaborazione tra il marchio Fiat e l'associazione RED ora va a toccare anche la Panda e la nuova Tipo Cross SW

In tempi di Coronavirus, la partnership tra il marchio Fiat e l’associazione fondata da Bono Vox assume un significato ancora più importante: la Casa del Lingotto prosegue il suo impegno in ambito sociale con RED, l’organizzazione che da 15 anni porta avanti la lotta contro le pandemie, ampliando la sua gamma con le versioni dedicate della Tipo (anche Cross SW) e della Panda che vanno ad aggiungersi alle già presenti 500 e 500X.

L’allestimento per questi modelli propone innanzitutto il colore rosso, abbinato a finiture esclusive e badge specifici posizionati sui montanti e a dettagli più in risalto nell’abitacolo; la dotazione, inoltre, include un filtro speciale per l’impianto di climatizzazione – trattato con una sostanza biocida ad azione altamente efficace sui batteri che impedisce, di fatto, il processo di ri-aerosolizzazione – e il trattamento anti-microbico per tutti i rivestimenti di volante e sedili.

Con questi presupposti, la gamma RED di Fiat comprende innanzitutto il nuovo allestimento Cross per la Tipo Station Wagon: già disponibile per la hatchback, questo equipaggiamento mette in mostra uno stile contraddistinto dalla griglia anteriore inedita, dai dettagli cromo-satinati per le maniglie delle portiere, le barre sul tetto, le minigonne laterali e le cornici dei fendinebbia, dagli specchietti in tinta con la carrozzeria, dai cerchi in lega diamantati da 17” e dai gruppi ottici Full LED sia all’anteriore che al posteriore.

Con un bagagliaio che cresce in capacità di 110 Litri per arrivare a quota 550 in modo da rispondere alle esigenze di spazio per le famiglie numerose, la nuova Fiat Tipo Cross SW in versione RED è immediatamente riconoscibile dai loghi dedicati, dagli interni in Seaqual Marine Plastic eco-sostenibile e dalla tinta Rosso Passione, eventualmente sostituibile con quelle di serie Grigio Colosseo, Bianco Gelato e Nero Cinema (sempre con specchietti rossi).

La seconda new-entry, invece, è la Panda RED, sviluppata sulla base dell’allestimento City Cross che mette a disposizione non solo gli stessi dettagli cromatici della Tipo, ma anche una dotazione comprendente la Radio touchscreen da 7” con compatibilità Apple CarPlay e Android Auto, il climatizzatore automatico, gli scudi paracolpi in tinta con la carrozzeria, le barre longitudinali per il tettuccio, i cerchi Style da 15” e i gruppi ottici a LED.

Confermata, infine, la famiglia delle 500 RED, nella quale la 500X è anche quella ad aver ricevuto la maggior parte degli aggiornamenti per il 2022: l’anteriore, infatti, è stato rinnovato sostituendo il logo del marchio con la scritta “500” – che ha anche comportato un leggero restyling di tutto il paraurti – mentre il posteriore ha ricevuto un inedito badge in lettering “FIAT” a caratteri maiuscoli. Due dettagli che la avvicinano allo stile del “cinquino” elettrico e che si abbinano al Sanitizing Glove Box, disponibile per l’intera gamma come sistema irradiante di raggi UV-C altamente efficace contro virus e batteri.