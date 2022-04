Fiat Panda offerte e promozioni da 99 euro al mese

Fiat Panda, l'auto più venduta in Italia con la versione ibrida best seller ed offerta a meno di 100 euro al mese, resta ancora più allettante

Siete attratti dalla Fiat Panda ibrida? Oggi potete approfittare di una super offerta con una promozione che prevede una rata contenuta di 100 euro al mese grazie ad un finanziamento speciale che prevede anche la permuta o la rottamazione.

Con un anticipo di 3.570 €, e rata Rata Finale di 5.626,39€. da pagare dopo le 37 rate, (TAN 6,99% – TAEG 11,67% che potranno variare di mese in mese).

Considerando che rispetto alla precedente Fiat Panda la versione ibrida ha consumi ed emissioni inferiori di circa un terzo fate presto a comprendere che con quel che risparmiate di carburante (sempre più caro…) vi pagate la rata mensile e guidate un’auto più moderna, sicura e sempre piacevole ed originale tanto da non aver rivali in Italia guardando la hit parade delle auto più vendute in Italia.

Per avere più informazioni sulla Fiat Panda, sulle nostre impressioni di guida ( https://www.infomotori.com/? s=fiat+panda), conoscere il listino completo senza dimenticare che potreste trovare la vostra Panda del cuore anche fra le occasioni che i migliori Concessionari italiani pubblicano su Infomotori dove trovate anche le convenienti km zero (https://www.infomotori.com/ usato-auto/Fiat/Panda/?km_0= true). ), conoscere il listino completo senza dimenticare che potreste trovare la vostra Panda del cuore anche fra le occasioni che i migliori Concessionari italiani pubblicano su Infomotori dove trovate anche le convenienti km zero ().

Questa offerta vale in caso di permuta o rottamazione, prendendo come esempio la Panda 1.0 70 cv Hybrid Listino €15.000 (IPT e contributo PFU esclusi), promo €12.600 oppure €10.600 solo con finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank.Es. di finanziamento FCA Bank: Anticipo 3.570 € – durata 37 mesi, 36 rate mensili di 99€ (incl. spese incasso SEPA 3,50€/rata). Rata Finale Residua pari al Valore Garantito Futuro 5.626,39€. Importo Totale del Credito 7.631,55€ (incluso spese istruttoria 325€, bolli 16€. Identicode 235€, polizza pneumatici 25.55€). Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 3€/anno. Interessi 1.432,84€. Importo Totale Dovuto (escluso anticipo) 9.199,39€. TAN fisso 6,99% – TAEG 11,67%. Solo in caso di restituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo supero 0,05€/km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 45.000km. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Documenti precontrattuali/assicurativi in Concessionaria e sul sito FCA Bank (Sez. Trasparenza). Frasi un pò criptiche ma corrette per la vostra tranquillità.



Per risparmiare senza evitare brutte sorprese seguite le nostre regole:

1- provate la vettura che desiderate, in questo caso la Fiat Panda berlina o Cross nelle alimentazioni benzina, ibrida benzina ma anche benzina GPL o benzina metano

2- se avete una vettura da permutare andate non solo dal Concessionario ufficiale piu’ vicino (dove provare la vettura…) ma chiamate anche almeno altre due Concessionarie Fiat della vostra regione per verificare se l’offerta ed il valore della vostra stessa vettura sia corretto ricordando che ormai con uno smartphone ed una videoconferenza via whatsapp o skype possono farvi una valutazione a distanza oltre a farvi vedere eventuali km zero.

3- informatevi sempre sui finanziamenti che sono i piu’ interessanti e possono comprendere tutte le voci (compreso bollo, assicurazione, manutenzione, ecc.) liberandovi dagli imprevisti con la certezza ogni mese pagherete questi euro ma senza alcuna sorpresa!

https://www. infomotori.com/concessionari/ topdealersitalia/) 4- privilegiare i concessionari da noi selezionati ed ai quali abbiamo dato /(senza che pagassero un centesimo!) il titolo di Top Dealers Italia (vedi qui elenco:/)

Buona ricerca e se qualcosa non vi convince potete sempre inviare una mail alla redazione di Infomotori.com (redazione@infomotori.com).