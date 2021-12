Fiat Punto GT: Garage Italia la immagina in versione “pandoro” della Bauli

L'atelier milanese ha creato un render che propone la versione sportiva della Punto in veste natalizia: si tratta di un NFT che riprende la grafica del marchio Bauli

Garage Italia Customs ci ha abituato nel tempo a realizzazioni davvero uniche e dal grande fascino: alcuni esempi sono la bellissima Dallara Stradale in onore delle Frecce Tricolori, a cui si aggiunge senz’altro la Panda 4×4 Integral-e che rappresenta il restomod a batterie del mitico “pandino” prima serie. Rimanendo in casa Fiat, oggi l’atelier milanese ha voluto omaggiare gli appassionati della Punto GT con un render in versione natalizia che arricchisce il resto dei progetti CGGI (Computer Generated Garage Italia) pubblicati sulla sua pagina Facebook.

La piccola tre porte del Lingotto con motore di derivazione Uno Turbo da 133 cavalli è stata immaginata con una livrea rosa che ricorda il famoso pandoro della Bauli, con tanto di logo gigante sulle portiere, sul cofano e sul portapacchi della Thule montato sul tettuccio – che espande la capacità di carico della vettura in vista delle consegne natalizie (sarebbe bello vero?).

Il tocco di classe? L’assetto ribassato e i cerchi dal diametro maggiorato della Lancia Delta: sicuramente quello che ci voleva per un NFT di alta classe che va ad aggiungersi alla Panda e alla Datsun 240Z, una creazione davvero unica nel proprio genere. Chissà che qualche facoltoso cliente non decida di farla diventare realtà…