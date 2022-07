Ford Bronco: la nuova versione del fuoristrada arriva in Europa nel 2023

La Casa dell'Ovale Blu ha confermato l'arrivo del Bronco 2023 anche in selezionati paesi dell'Unione Europea: finalmente non servirà più rivolgersi agli importatori...

Una decisione coraggiosa, che spezza con il passato e apre le porte a tutta una serie di nuove opportunità: il marchio Ford ha scelto ufficialmente di commercializzare il prossimo Model Year 2023 della Bronco anche in selezionati paesi dell’Europa, in un numero ristretto di esemplari e in alcune delle numerose varianti che solitamente sono disponibili oltre oceano.

Al momento, purtroppo, non è certo l’arrivo in Italia mentre è sicura la predisposizione dell’abitacolo con il sedile di guida a sinistra. Dopo anni di dominio incontrastato, la Jeep Wrangler avrà un degno avversario contro cui combattere: un SUV praticamente senza compromessi con telaio in acciaio ad alta resistenza e sospensioni HOSS (High-Performance Off-Road Stability Suspension), che comprendono bracci indipendenti con molle elicoidali a lunga escursione all’anteriore volti a ridurre il peso complessivo del 20% rispetto alle vetture con assale solido.

Il posteriore, invece, è caratterizzato da uno schema a cinque bracci con molle a lunga escursione e taratura variabile, gestite dal Terrain Management System con le modalità di guida Normal, Eco, Sport, Slippery e le specifiche GOAT, Mud/Ruts, Sand e Baja per l’utilizzo in fuoristrada. I motori? Il listino americano comprende l’Ecoboost quattro cilindri da 2.3 Litri e 270 cavalli e il potentissimo V6 da 310 CV: se li potremo guidare anche nel nostro Paese, lo sapremo sicuramente tra qualche settimana.