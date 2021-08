Ford Bronco: tanti nuovi colori ispirati al passato per il 2022

La Casa dell'Ovale Blu ha deciso di dare una rinfrescata alle soluzioni cromatiche della Bronco, che ora può essere allestita anche in Eruption Green e in Hot Pepper Red

La nuova Ford Bronco MY 2021 è finalmente tra noi: si tratta dell’ultima versione del SUV “tuttofare” della Casa dell’Ovale Blu, proposto nei modelli due porte, quattro porte e Sport per la guida cittadina. Un veicolo davvero adattabile a qualsiasi circostanza, che in vista dell’anno prossimo renderà disponibili anche alcune inedite colorazioni della carrozzeria per le quali gli ingegneri Ford hanno preso spunto dai fasti gloriosi del suo passato 4×4.

Sarà quindi in arrivo l’esclusivo Eruption Green Metallic come rivisitazione del “Mallard Green” presente sulla Bronco prima generazione degli anni ’70, al fianco dell’altrettanto iconico Hot Pepper Red Metallic che si aggiungerà ai già presenti Antimatter Blue, Lightning Blue Metallic e Rapid Red Metallic. Quest’ultimi resteranno disponibili fino alla fine del 2021, mentre le due new-entry debutteranno su strada solamente nei primi mesi del 2022. Nell’attesa… date un’occhiata alle foto presenti in gallery: vi piace colorata in questo modo la Bronco?