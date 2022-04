Giro d’Italia 2022: Toyota sarà partner ufficiale con Aygo X e bZ4X

L'edizione 2022 del Giro d'Italia sarà accompagnata da due auto simbolo della Casa giapponese: la piccola Aygo X e la prima elettrica, la bZ4X

Come accaduto nelle edizioni precedenti, il marchio Toyota ha confermato la prosecuzione della partnership con RCS Sport e anche quest’anno sarà il partner ufficiale del nostro Giro d’Italia, ormai giunto alla 105° edizione e in partenza il prossimo 6 maggio dalla città di Budapest. Nell’incontro avvenuto presso la sede RCS MediaGroup di Milano tra il Presidente Urbano Cairo e l’AD di Toyota Motor Italia (Luigi Ksawery Luca), sono stati definiti tutti i dettagli della collaborazione, che porterà sotto i riflettori della “Corsa Rosa” praticamente tutta la gamma della Casa giapponese.

La flotta in questione conterà complessivamente 50 veicoli, tra i quali la più attesa è certamente la nuovissima Toyota bZ4X: il primo SUV elettrico della strategia “Beyond Zero” sarà poi accompagnato dalla Mirai di seconda generazione con alimentazione fuel-cell a idrogeno, dalle RAV4 Full e plug-in hybrid, dalla Corolla Hybrid Touring Sports e dall’ultima arrivata, la piccola Aygo X che giusto nelle scorse settimane è stata protagonista del primo “porte aperte” nelle concessionarie di tutta Italia.

“Manca poco più di un mese alla partenza del Giro d’Italia edizione 105 e anche quest’anno siamo certi di poter proporre un evento e una vetrina di livello mondiale – ha affermato Urbano Cairo, Presidente di RCS MediaGroup – La Grande Partenza dall’Ungheria e la distribuzione delle immagini televisive in 200 paesi nei cinque continenti fanno del prossimo Giro d’Italia un avvenimento importante. Toyota, brand dal respiro internazionale, per il quarto anno consecutivo farà parte della Carovana Rosa; le loro auto ibride ci aiuteranno a costruire uno spettacolo ancora più responsabile e sostenibile e a raccontare i territori attraversati con tutte le loro numerose eccellenze“.

Questo, invece, il commento di Luigi Ksawery Luca, AD di Toyota Motor Italia: “Essere al fianco di RCS MediaGroup per il quarto anno consecutivo è per noi motivo di grande orgoglio. È una partnership che si rinnova e in linea con la nostra visione Beyond Zero, che mira alla realizzazione di una società sostenibile, sicura e inclusiva. È per noi un grande onore poter mettere a disposizione la nostra flotta elettrificata, contribuendo a rendere il Giro ancora più sostenibile e rispettoso dell’ambiente“.