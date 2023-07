Toyota bZ4X: il nuovo SUV elettrico è ora ordinabile in Italia

Il nuovo Toyota bZ4X completamente elettrico da poche ore può essere ordinato in Italia nell'esclusiva versione di lancio First Edition al prezzo di 59.900 euro (salvo promozioni).

In uno scenario automobilistico in rapida evoluzione, Toyota ha compiuto un importante passo avanti con il suo innovativo Toyota bZ4X, una pietra miliare per il brand giapponese nel mercato italiano delle auto elettriche.

Questa non è una semplice rivisitazione di un modello preesistente, bensì un veicolo elettrico completamente nuovo, nato dalla piattaforma eTNGA e pensato per fornire le prestazioni di un SUV elettrico.

La gamma Beyond Zero (bZ) dell’azienda si amplia con questo nuovo arrivo, contrassegnando l’inizio di una nuova era a zero emissioni. Non solo il bZ4X è il primo BEV del produttore nipponico, ma è anche la prima auto del suo genere a presentare autentiche caratteristiche da SUV, contribuendo così a far avanzare Toyota verso la neutralità carbonica.

Un quarto di secolo di esperienza della casa automobilistica giapponese si riflette nelle prestazioni e nella qualità di questo prodotto. Inoltre, il marchio giapponese ha annunciato nelle scorse ore la possibilità di ordinare il Toyota bZ4X presso le concessionarie Toyota in tutta Italia.

Ecco cosa propone di serie la First Edition

La versione di punta, la First Edition, arriverà sul mercato con un ampio ventaglio di caratteristiche di alto livello. Tra queste troviamo la trazione integrale intelligente AWD-i, i cerchi in lega da 20”, i fari Full LED, il sistema di infotainment Toyota Smart Connect con display touch da 12.3 pollici, l’impianto audio premium JBL, i sedili in pelle regolabili elettricamente, riscaldabili e ventilati, il Remote Parking e il pacchetto Toyota T-Mate che include il Toyota Safety Sense di ultima generazione.

L’auto elettrica offre anche una garanzia unica nel suo genere: Toyota garantisce la batteria per 10 anni/1 milione di km, a patto che si effettui la manutenzione ordinaria e il Battery Health Check presso la sua rete ufficiale.

Si parte da 59.900 euro

Il Toyota bZ4X First Edition viene proposto ad un prezzo di listino di 59.900 euro. Grazie alle opzioni di permuta o rottamazione, però, il prezzo può scendere a 56.900 euro. Durante il lancio, il costruttore nipponico offre diversi benefici aggiuntivi a coloro che prenotano, tra cui la wallbox Enel X Way da 7,4 kW con installazione inclusa, un voucher Enel X Way per ricariche presso le colonnine pubbliche per 2770 kWh e il Mobility Pack che offre la possibilità di noleggiare un altro veicolo Toyota per un mese attraverso il servizio Kinto Share.

Per quanto riguarda le opzioni di finanziamento, sia il noleggio a lungo termine Kinto One che l’offerta Lease Per Drive presentano piani interessanti e competitivi, con vantaggi commerciali che saranno sicuramente apprezzati dai potenziali acquirenti.

Le prime consegne in Italia del nuovo Toyota bZ4X sono previste a settembre, mese in cui sarà anche organizzato un open weekend di lancio.