Toyota bZ4X: al via le prenotazioni online in Italia

La nuova Toyota bZ4X 100% elettrica da poche ore può essere prenotata online in Italia direttamente sul sito Web italiano. Al momento è disponibile soltanto la First Edition.

Toyota ha aperto ufficialmente le prenotazioni online in Italia sul sito Web ufficiale della nuova Toyota bZ4X. Parliamo del primo veicolo 100% elettrico costruito dalla casa automobilistica giapponese, basato sulla piattaforma dedicata eTNGA.

La bZ4X apre la strada al nuovo sub-brand bZ (che sta per Beyond Zero). Secondo quanto affermato dal produttore giapponese, questo SUV non è un adattamento di un modello esistente, ma è completamente nuovo ed è il primo di una serie di diverse vetture bZ costruite su una piattaforma dedicata ai BEV (Battery Electric Vehicle).

La eTNGA integra il pacco batterie nel telaio (interamente sotto il pianale del veicolo) e offre una struttura robusta e altamente rigida, caratterizzata da un baricentro basso.

Ecco cosa propone di serie la First Edition

La nuova Toyota bZ4X può essere prenotata sul sito Web di Toyota Italia in pochi e semplici step. Basta infatti scegliere il colore preferito e depositare 300 euro così da ottenere una prelazione sull’acquisto.

L’unico allestimento disponibile è la First Edition con trazione integrale AWD-i. Di serie abbiamo cerchi in lega da 20”, fari Full LED, sistema di infotainment Toyota Smart Connect con display touch da 12.3 pollici, impianto audio premium JBL, sedili in pelle riscaldabili e ventilati a regolazione elettrica, Remote Parking e pacchetto Toyota T-Mate con il Toyota Safety Sense di ultima generazione.

Tutti coloro che effettueranno la prenotazione e concluderanno l’acquisto, riceveranno un esclusivo vantaggio tra una wallbox Enel X Way da 7,4 kW (compresa installazione), un voucher Enel X per ricariche presso le colonnine pubbliche pari a 2770 kWh per oltre 10.000 km di guida o il Mobility Pack da utilizzare con il servizio Kinto Share per noleggiare un’altra Toyota fino a un mese.