Hertz e Uber insieme per elettrificare la gamma europea di auto a noleggio

L'espansione europea di Hertz in Nord America metterà a disposizione degli autisti di Uber fino a 25.000 veicoli elettrici (EV) da noleggiare in tutta Europa entro il 2025

Dopo il Nord America, ora l’obiettivo è l’Europa: grazie al recente accordo stipulato con Uber, l’azienda di noleggio Hertz ha annunciato la sua espansione nel Vecchio Continente con la quale ha l’ambizione di mettere a disposizione degli autisti Uber fino a 25.000 veicoli elettrici nelle principali capitali europee entro l’anno 2025. La partnership punta a costruire la più grande flotta di auto elettriche (tra cui Tesla e Polestar) a noleggio esistente al mondo, nonchè a trasformare Uber nella principale piattaforma a zero emissioni tanto in Europa quanto in Nord America entro il 2030.

Grazie all’esperienza accumulata fino ad oggi con oltre 50.000 autisti al volante di una Tesla per oltre 260 milioni di miglia percorse in elettrico, la prima città che beneficerà di questa collaborazione sarà Londra, sede di Hertz Europe, a partire dal mese di gennaio 2023 per espandersi nel corso dell’anno e successivamente ad altre capitali europee, come ad esempio Parigi e Amsterdam.