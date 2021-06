Honda Civic 2022: svelata la “hatchback” a cinque porte

Il marchio giapponese completa la gamma rinnovata della Civic con la versione hatchback "senza coda", più aggressiva e sportiva rispetto alla tradizionale Sedan

Dopo la famigliare Sedan, il marchio Honda torna alla carica togliendo i veli alla Civic più aggressiva e sportiva della nuova gamma 2021: la berlina giapponese diventa “hatchback” e per la carrozzeria prende esempio dalle tendenze stilistiche europee, che fanno a meno della coda in favore di un lunotto più lungo e raccordato con il bagagliaio posteriore.

Le differenze estetiche, ovviamente, non si fermano qui ma proseguono con la griglia anteriore a nido d’ape (anzichè a listelli orizzontali come sulla Sedan) e con un piccolo alettone al retrotreno sotto al quale i gruppi ottici sono collegati attraverso un’unica striscia luminosa a LED. Per quanto riguarda le proporzioni, invece, la Civic “hatchback” diventa leggermente più corta (di 12,5 cm) ma aumenta il passo (di 3,5 cm) e la carreggiata posteriore (di 1,2 cm), utili soprattutto per offrire un maggior spazio agli occupanti nell’abitacolo (quantificabile in 36 mm in più per le gambe).

Rimanendo in questa zona possiamo affermare che la dotazione a bordo è sostanzialmente la stessa della Sedan e prevede un Digital Cockpit da 10,2” in abbinamento a uno schermo touchscreen da 7” (a richiesta da 9”) del sistema infotainment, compatibile anche in wireless con le tecnologie Apple CarPlay e Android Auto. Lato ADAS, il pacchetto messo a disposizione dalla Casa di Tokyo – chiamato Honda Sensing – fornisce tutta la sicurezza necessaria per la guida su strada grazie al cruise control adattivo, alla frenata automatica d’emergenza, al mantenimento della corsia, alla protezione per le gambe dei passeggeri in caso di urto frontale e al controllo delle false partenze grazie a specifici sensori radar e sonar.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, invece, le differenze sono ben evidenti tra l’offerta per il mercato americano e quella per l’Europa, dove la Civic “hatchback” dovrebbe debuttare entro l’autunno del prossimo anno. Negli States, infatti, la clientela potrà apprezzare un 2.0 aspirato da 160 cavalli e 187 Nm di coppia e un 1.5 turbo-compresso da 182 CV e 240 Nm, mentre nel Vecchio Continente sono previste solo unità ibride con sistema e:HEV (Hybrid Electric Vehicle). Al momento non si conoscono precisamente le loro specifiche tecniche, ma ci aspettiamo un propulsore molto simile a quello della HR-V, vale a dire un 1.5 a benzina abbinato a due motori elettrici azionati esclusivamente per le velocità medio-basse assieme alla ricarica rigenerativa delle batterie. Per tutti i dettagli, ovviamente, vi terremo aggiornati…