Honda HR-V 2021: il SUV giapponese diventa Coupé a tecnologia e:HEV

La terza generazione di Honda HR-V dà vita a un "ruote alte" dallo stile Coupé e con motorizzazione Full Hybrid a doppio motore elettrico da 131 cavalli di potenza massima

Dopo le prime anticipazioni dello scorso febbraio, finalmente il marchio Honda ha tolto i veli alla terza generazione dell’HR-V: il SUV compatto proveniente dal Giappone diventa più moderno con delle linee da Coupé più muscolose e imponenti, ottenendo allo stesso tempo una dotazione tecnologica completa ed efficiente e una motorizzazione a tecnologia Full Hybrid denominata e:HEV, di stretta derivazione da quella impiegata sulla Jazz e sulla “sorella” CR-V.

Come potete notare nelle foto presenti in gallery, ora la nuova Honda HR-V 2021 si presenta con un look completamente rivoluzionato rispetto alla precedente generazione, che segue la recente filosofia della Casa di Tokyo chiamata “Man-Maximum, Machine-Minimum“. Secondo questo concetto sono il pilota e i passeggeri il vero fulcro nevralgico della vettura, che deve essere impostata di conseguenza per offrire il massimo coinvolgimento e piacere durante la guida (anche quella di tutti i giorni).

Ecco il perchè di tante novità sotto il punto di vista estetico, circoscritte a un muso rialzato per una migliore visibilità della strada con calandra a listelli orizzontali in tinta con la carrozzeria e fari di nuova concezione a tecnologia Full LED, che proseguono su fiancate lisce ed essenziali a tutto vantaggio dell’efficienza aerodinamica. Il posteriore, invece, tende a chiudere l’abitacolo verso il basso proprio come i SUV Coupé di ultima generazione: a tal proposito le modifiche strutturali operate dalla Honda sono un abbassamento della linea del tetto di 20 mm e un’altezza dal suolo più pronunciata di 10 mm, capaci di donare insieme un’impostazione massiccia all’intero veicolo.

Passando nell’abitacolo, la certosina pulizia costruttiva degli ingegneri giapponesi è subito percepibile da una plancia organizzata in ogni singolo dettaglio, oltre che ammodernata con un disegno inedito più accattivante alla vista. L’obiettivo della Honda, in questo caso, è quello di mettere a disposizione di pilota e passeggeri un ambiente armonico, spazioso e ben illuminato, oltre che rifinito sotto il punto di vista tecnologico. Al centro della plancia, infatti, domina la scena il sistema infotainment con schermo touchscreen da 9” montato a sbalzo, provvisto di funzionalità Mirroring con le tecnologie Apple CarPlay e Android Auto, di aggiornamenti OTA in tempo reale e di un’ampia personalizzazione dei parametri visualizzabili della powertrain ibrida.

Non manca il digital cockpit con display da 7” (a richiesta), così come la dock-station per la ricarica induttiva dello smartphone e l’ambient lighting con attivazione a sfioramento, a cui si aggiungono gli esclusivi sedili “Magic Seats” completamente modulari grazie ai quali Honda conferma un maggior spazio per le gambe dei passeggeri posteriori (+35mm). Completano l’opera gli ultimi ritrovati della tecnologia in fatto di ADAS per la guida semi-autonoma di Livello 2, facenti parte del pacchetto Honda Sensing: qui spiccano la nuovissima telecamera frontale che attiva il sistema di frenata automatica d’emergenza (con rilevamento di pedoni e ciclisti) e il cruise control adattivo, a cui si aggiungono il controllo degli angoli ciechi, quello del traffico laterale durante le retromarce e l’Hill Descent Control operativo già dalla velocità minima di 3 km/h.

Per quanto riguarda il motore, invece, la scelta di Honda per la nuova HR-V 2021 ha puntato unicamente nella direzione già intrapresa con la Jazz: anche il nuovo SUV giapponese, quindi, ora si avvale della tecnologia e:HEV con powertrain Full Hybrid composta da un benzina i-VTEC da 1.5 Litri in abbinamento a due motori elettrici, capaci di spingere l’output prestazionale fino a 131 cavalli e 253 Nm di coppia massima. Tre le modalità di guida principali – nell’ordine Sport, Normal ed Eco – a cui si aggiunge lo speciale “driving mode Brake” grazie al quale viene massimizzato il recupero dell’energia durante le fasi di decelerazione e frenata del veicolo.

Prezzi e disponibilità di quest’ultima novità di mamma Honda? La nuova HR-V 2021 debutterà in Europa dalla seconda metà di quest’anno con un listino che, al momento, è ancora avvolto nel mistero. Se volete rimanere aggiornati sulla sua uscita vi consigliamo di registrare il vostro nome sul sito ufficiale della Casa di Tokyo… oltre a rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze: quando conosceremo altri dettagli su questo SUV sarete i primi a saperli!