Honda HR-V e:HEV: il SUV ibrido è ordinabile in Italia da 30.900 Euro

Tre allestimenti (Elegance, Advance e Advance Style), una sola motorizzazione (quella ibrida da 131 cavalli) e un Privilege Pack per i primi 500 clienti

A quasi sei mesi di distanza dalla presentazione ufficiale, la versione ibrida della nuova Honda HR-V è pronta ad attaccare il mercato italiano: si tratta del modello e:HEV, equipaggiato con una powertrain Full Hybrid a sua volta composta da un 1.5 Litri benzina i-Vtec e da un motore elettrico aggiuntivo che consente di raggiungere le prestazioni di 131 cavalli e 253 Nm di coppia massima. I consumi? La scheda tecnica parla di 5,4 Litri ogni 100 km, con emissioni di CO2 pari a 122 g/km nel ciclo WLTP.

Nel nostro Paese la gamma della nuova Honda HR-V e:HEV sarà composta da tre allestimenti:

Elegance (da 30.900 Euro) – con cerchi in lega da 18”, gruppi ottici Full LED, sedili riscaldabili, infotainment con schermo da 9” (e connettività Apple CarPlay e Android Auto) e, per finire, pacchetto ADAS Honda Sensing che comprende la frenata automatica di emergenza, il riconoscimento della segnaletica stradale, il monitoraggio del traffico durante le manovre a bassa velocità, l’avviso anticollisione frontale e il mantenimento della corsia;

– con cerchi in lega da 18”, gruppi ottici Full LED, sedili riscaldabili, infotainment con schermo da 9” (e connettività Apple CarPlay e Android Auto) e, per finire, pacchetto che comprende la frenata automatica di emergenza, il riconoscimento della segnaletica stradale, il monitoraggio del traffico durante le manovre a bassa velocità, l’avviso anticollisione frontale e il mantenimento della corsia; Advance (da 33.400 Euro) – che aggiunge al precedente il portellone posteriore comandato elettricamente, il volante riscaldabile e gli interni rivestiti in misto ecopelle-tessuto;

– che aggiunge al precedente il portellone posteriore comandato elettricamente, il volante riscaldabile e gli interni rivestiti in misto ecopelle-tessuto; Advance Style (da 35.900 Euro) – il top di gamma che include la dotazione dei precedenti completando l’opera con alcuni dettagli estetici molto raffinati, tra cui la tinta bicolore per la carrozzeria e le finiture arancioni per la selleria, e con un impianto audio premium;

La disponibilità? La nuova Honda HR-V e:HEV può essere prenotata già da questi giorni e chi lo farà otterrà non solo uno sconto di 4.500 Euro sul prezzo di listino di lancio (che così scende a 26.400 Euro) grazie all’Hybrid Bonus di Honda insieme agli Ecoincentivi statali con rottamazione, ma anche l’esclusivo Privilege Pack con 8 anni di garanzia e:HEV e tre di manutenzione in omaggio (solo per i primi 500 clienti). Le consegne, in ogni caso, partiranno dal mese di febbraio 2022.