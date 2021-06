Hyundai Bayon: il SUV coreano ha prezzi da 19.600 Euro

Il nuovo SUV compatto della Casa coreana è già ordinabile in Italia in due motorizzazioni e due allestimenti (XLine e XClass). Arriverà nei concessionari durante l'estate

In seguito alla presentazione dello scorso marzo, la neonata Hyundai Bayon torna a far parlare di sè: il SUV compatto che va a posizionarsi in gamma su uno scalino più basso rispetto a quello occupato dalla Kona ha iniziato ad allinearsi nelle linee di produzione dello stabilimento turco di Izmit, dal quale usciranno i primi esemplari in arrivo nel corso di quest’estate. Nell’attesa, fortunatamente, gli interessati possono già ordinarlo presso i concessionari districandosi in un listino essenziale e conciso, composto da due motorizzazioni e due allestimenti in totale.

La base di partenza è rappresentata dall’1.2 MPI a benzina da 84 cavalli con cambio manuale 6iMT a sei marce, capace di assestare i consumi sul valore di 5,6 Litri ogni 100 km: in questo caso l’asticella del prezzo si pone a quota 19.600 Euro, dalla quale si sale fino a 21.800 Euro se si prende in considerazione il secondo propulsore disponibile in gamma, l’1.0 T-GDi tre cilindri con tecnologia mild-hybrid a 48V da 100 cavalli gestito (a richiesta) dalla trasmissione automatica 7DCT a doppia frizione e sette rapporti con consumi di 5,3 L/100 km.

Per quanto riguarda gli allestimenti, invece, la scelta si articola tra la dotazione XLine e quella top di gamma XClass: nel primo caso verranno proposti di serie il digital cockpit Cluster Supervision da 10,25”, l’infotainment Multimedia System con schermo touch da 8” provvisto di compatibilità wireless con Android Auto e Apple CarPlay, Bluetooth e comandi vocali, climatizzatore manuale, dock-station per la ricarica induttiva dello smartphone e, tra gli ADAS, il cruise control adattivo, la frenata automatica di emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, il mantenimento della corsia e i sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

Con un sovrapprezzo di 2.250 Euro, tuttavia, è possibile già portarsi a casa l’equipaggiamento più completo XClass, che aggiunge il climatizzatore automatico, il sistema Keyless per l’avviamento e l’accesso alla vettura senza chiave e, sempre tra gli aiuti elettronici per la guida semi-autonoma di Livello 2, la tecnologia di monitoraggio per gli angoli ciechi durante le manovre a bassa velocità.