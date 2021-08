Hyundai i20: disponibile l’allestimento Techline da 16.200 Euro

Per gli amanti della tecnologia Hyundai i20 diventa Techline: se la si acquista sulla piattaforma Click to Buy si ottiene l'accesso ad alcuni vantaggi esclusivi

La gamma della Hyundai i20 si rinnova: la compatta della Casa sudcoreana ora sarà resa disponibile nella versione d’accesso con l’allestimento Techline, particolarmente indicato per tutti coloro che amano una vettura piena di optional tecnologici e moderni. Tra le peculiarità introdotte di serie troverà un posto d’eccezione l’infotainment Multimedia System con schermo touchscreen da 8”, ora provvisto di tecnologia Bluetooth, di comandi vocali e di collegamento Apple CarPlay e Android Auto via wireless.

Non mancano ovviamente i cerchi in lega da 16”, le luci diurne e di posizione a LED, il climatizzatore, volante e pomello del cambio rivestiti in pelle e, tra gli ADAS per la guida semi-autonoma, il cruise control e i sensori di parcheggio posteriori con retrocamera. Per quanto riguarda le motorizzazioni, invece, l’offerta della i20 Techline può contare sull’1.0 T-GDi di tipo mild-hybrid a 48V da 100 cavalli con cambio manuale intelligente (iMT) a sei marce e sull’1.2 MPi a benzina da 84 CV, abbinato invece al tradizionale manuale a cinque rapporti.

I prezzi? Il listino attacca rispettivamente da 16.200 Euro per la versione a benzina e da 18.400 Euro per quella ibrida, le quali però possono essere oggetto di un particolare sconto se vengono acquistate online attraverso la piattaforma dedicata “Click to Buy”. Entro il 31 agosto, infatti, i clienti che compreranno la i20 Techline potranno ottenere la vernice optional (dal valore massimo di 650 Euro) gratuitamente, nonchè i vantaggi della rottamazione di un vecchio veicolo con età almeno di 10 anni (fino a 5.400 Euro), dell’Ecobonus statale e della pronta consegna direttamente in concessionaria.