Hyundai Kona N Line prova su strada, consumi e prestazioni

Abbiamo provato su strada la Hyundai Kona N Line, crossover di segmento B spito da un motore endotermico a 3 cilindri da 998 cc abbinato a un motore elettrico da 48 Volt

Quasi 1.500 km sono stati davvero sufficienti per scoprire tutte le qualità della versione N Line della Kona, il crossover di segmento B della Hyundai Motor Company, che sta piacendo sempre di più, soprattutto alle giovani generazioni e alle automobiliste che desiderano un veicolo elegante, performante e duttile, da utilizzare in ogni situazione. In città, ma soprattutto nei piccoli centri extraurbani, la Kona ritrova il suo habitat e si destreggia con grazia e rapidità. E, consumando davvero poco carburante, grazie alla sua motorizzazione ibrida, che ormai tutti gli automobilisti richiedono al momento dell’acquisto. Come si può vedere dalla foto scattata al momento della conclusione del test drive, la Kona N Line in prova ha percorso – dall’ultimo rifornimento – ben 16,8 km con un litro di benzina, che equivale a nemmeno 6 litri di carburante per percorrere 100 km. E, da notare, senza averla risparmiata, con tanta autostrada, rotabili collinari e lunghi sterrati con buche e piccole frane, da fare in primissima marcia. Senza contare la parte finale in modalità Sport per recuperare un certo ritardo dovuto alle code per incidenti.

Motorizzazione ibrida di Hyundai Kona N Line

Il propulsore è composto da un elasticissimo motore endotermico a 3 cilindri di nemmeno 1.000 di cilindrata (998 per l’esattezza) che eroga 88,3 kW, corrispondenti a 120 cavalli esatti, e da un motore elettrico da 48 Volt. Quindi, con un piccolo motore tradizionale, affiancato dalla tecnologia ibrida leggera e un cambio manuale iMT a 6 rapporti, la Casa sudcoreana ha raggiunto l’obiettivo di garantire la maggiore efficienza del settore.

La frizione dell’iMT funziona in modalità elettronica, al posto del tradizionale collegamento meccanico. L’intelligent Manual Transmission scollega il motore dalla trasmissione dopo che si rilascia l’acceleratore, garantendo così una maggiore efficienza. Ciò consente all’auto di entrare in due possibili livelli di modalità coasting (veleggio), a seconda delle condizioni. Con il primo livello il motore gira al minimo, mentre con il secondo il propulsore viene temporaneamente spento per risparmiare ancora più carburante. Il motore poi si riavvia con la stessa marcia non appena si preme il pedale del freno o dell’acceleratore, grazie alla potenza fornita dal Mild Hybrid Starter Generator.

La vettura in prova, di un bel colore bianco gesso con tettuccio nero, era equipaggiata con i Cinturato Pirelli P7 da 235/45 con cerchio da 18″, pneumatici appropriati per questa vettura, caratterizzati da una minore resistenza al rotolamento per garantire una guida più efficiente. L’obiettivo è stato quello di ottimizzare le qualità di comfort di marcia, con minori emissioni di CO2, beneficiando allo stesso tempo di un migliore isolamento acustico. Così ci siamo imbattuti in un eccellente equilibrio tra la guida ecologica e la sportività.

Inoltre, la Kona N Line ha uno sterzo messo a punto per adattarsi al nuovo carattere delle sospensioni e ai nuovi pneumatici. Insieme a molle e ammortizzatori, le barre stabilizzatrici sono state ritoccate per garantire un comfort di marcia superiore e un maggiore isolamento. Il comportamento di sterzata è ora più diretto e confortevole, e lo sforzo richiesto dallo sterzo risulta più lineare e ben bilanciato a tutte le velocità.

Design e caratteristiche estetiche

Esternamente la Kona N Line si distingue per il frontale e il posteriore sportivi, i dettagli esterni in tinta carrozzeria e i cerchi dedicati con taglio a diamante. Molto bello il frontale che spicca grazie alle caratteristiche dinamiche del paraurti anteriore, che si unisce armoniosamente con i passaruota in tinta con la carrozzeria. A differenza del solido riparo “skid plate” di Nuova Kona, la versione N Line presenta un caratteristico spoiler aerodinamico in stile N, con alette angolari che le donano uno stile avvolgente. Le prese d’aria, più larghe e più tecniche, sono ulteriormente contraddistinte da un disegno unico e da un trattamento dedicato delle superfici.

La parte posteriore completa l’immagine dinamica ed emozionale della Kona N Line provata. Il paraurti posteriore incorpora un grande diffusore aerodinamico centrale in un colore a contrasto con la carrozzeria, nonché un doppio scarico laterale. Negli angoli posteriori la fascia del paraurti è formata da linee acute e alette in stile N, per una migliore aerodinamicità.

Hyundai Kona è così diventata un’icona nel suo segmento, con un design audace e innovativo, unito a una personalità avventurosa. Gli aggiornamenti del design della parte anteriore e posteriore le conferiscono un aspetto ancora più elegante e raffinato, pur mantenendo la sua caratteristica robustezza.

I migliorati fari DLR con tecnologia LED assicurano di notte una profonda visuale della strada. Lateralmente mantiene la forma muscolosa e scolpita della precedente Kona, ma la silhouette sportiva dalle linee a cuneo viene ulteriormente accentuata dal frontale più affilato, pulito e armonioso.

Nella parte posteriore, i nuovi fari presentano una grafica allungata orizzontalmente, riflettendo l’identità unica della firma anteriore. Anche il nuovo paraurti posteriore è realizzato con un materiale a contrasto, incrementando così la sensazione di corazza protettiva.

Interni e dotazioni Kona N Line

All’interno abbiamo trovato un look più raffinato e innovativo rispetto alla versione precedente, al quale si aggiunge un significativo miglioramento tecnologico, che conferisce un nuovo livello di qualità percepita. Proseguendo nella disamina abbiamo scoperto che Kona N Line dispone della più recente connettività e tecnologia a bordo. La novità del modello è rappresentata da un cluster digitale da 10,25″, che porta con sé nuove funzioni di connettività. Il nuovo schermo AVN (Audio Video Navigazione) è inoltre dotato della funzionalità split-screen per il multitasking ed è in grado di ospitare più connessioni Bluetooth.

Inoltre l’ultimo aggiornamento Bluelink include le funzioni Last Mile Navigation, Connected Routing, Live Parking Information e molto altro. Con la nuova funzione “Profilo Utente”, si possono trasferire le impostazioni preferite anche da una vettura Hyundai a un’altra.

E’ a disposizione anche il riconoscimento vocale, che permette al guidatore di attivare e controllare attraverso un semplice comando vocale alcune funzioni, come il climatizzatore, il riscaldamento del vetro posteriore e degli specchietti laterali, oltre al riscaldamento del volante. Di serie c’è anche il Display Audio, passato da 7 a 8″, che include la radio DAB, ed è stato inoltre aggiornato con Android Auto e Apple Car Play in modalità wireless.

In fatto di sicurezza la N Line presenta una serie di funzioni e di guida assistita all’insegna di una maggiore tranquillità per conducente e passeggeri. Lo Smart Cruise Control (SCC) è stato aggiornato e include ora la funzione Stop&Go. Una nuova caratteristica del modello è rappresentata dall’Avviso di Ripartenza (LDVA) che avverte il conducente quando il veicolo che lo precede inizia ad avanzare, per esempio ai semafori e, molto utile, in coda in autostrada. A questo si aggiunge il Lane Following Assist (LFA), che regola automaticamente lo sterzo per mantenere la vettura al centro della sua corsia di marcia.

Tra le funzionalità aggiornate spicca anche la Frenata Autonoma di Emergenza con Rilevamento Veicoli, Pedoni e Ciclisti che utilizza un sensore, oltre a una telecamera, per rilevare meglio potenziali collisioni. Il nuovo sistema aumenta il raggio di rilevamento e le tipologie di soggetti che possono essere rilevati, garantendo il funzionamento del sistema anche in condizioni meteorologiche avverse. Se il sistema rileva una potenziale collisione e il guidatore non reagisce in tempo, i freni si attivano automaticamente.

Un altro sistema unico è il Rear Seat Alert (RSA), che avvisa il conducente di controllare la presenza di persone e oggetti sul divano posteriore alla chiusura del veicolo. Infine, il Riconoscimento dei Limiti di Velocità utilizza la camera multifunzione e le informazioni dal sistema di navigazione per identificare il limite di velocità in vigore e visualizzarlo sia sul display del navigatore che sul cluster display. Se il conducente supera il limite di velocità compare sul cluster un avviso visivo.

Insomma, una serie di nuove caratteristiche all’insegna della funzionalità che consentono ora un viaggio più confortevole anche per i passeggeri sui sedili posteriori, che possono contare su una nuova porta USB e sulle sedute riscaldate.