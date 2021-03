Hyundai Staria: la monovolume del futuro

Con una scelta assolutamente controcorrente alle tendenze del mercato, il marchio sudcoreano è pronto a togliere i veli alla Hyundai Staria, un'inedita monovolume dallo stile proiettato al futuro

Non solo SUV e auto elettriche: dopo la Bayon e la Ioniq 5, in casa Hyundai si stanno percorrendo parallelamente altre strade a quelle già battute, che porteranno ad ampliare la platea di clienti soprattutto grazie a un nuovo modello ormai pronto per essere presentato al grande pubblico. Si chiama Staria ed è una monovolume di ultima generazione che vuole rilanciare la categoria degli MPV, quei Multi-Purpose Vehicle ormai sempre più abbandonati in favore degli stilosi e possenti “ruote alte” ai quali l’automotive ci ha ormai abituato.

Come potete osservare dalle immagini presenti nella gallery a corredo di questo articolo, la nuova Hyundai Staria si presenta con delle linee davvero innovative, molto simili a una “navicella spaziale” da quanto sono proiettate verso un ipotetico futuro del mondo a quattro ruote. All’anteriore, infatti, domina la scena una firma luminosa a LED orizzontale con gruppi ottici nella parte inferiore del frontale, contraddistinto anche da un cofano che va a inglobare il parabrezza donando una forma di continuità con il tettuccio.

Al posteriore, invece, trovano posto dei gruppi ottici a sviluppo verticale, mentre sulle fiancate si possono notare i grandi finestrini panoramici e le maniglie delle porte scorrevoli, che danno l’accesso a un abitacolo molto spazioso, luminoso (per via dell’illuminazione ambientale a LED) e confortevole, grazie ai due sedili singoli inclinabili della fila posteriore. Sulla plancia, invece, si staglia il grande schermo touchscreen del sistema infotainment, posizionato in orizzontale come un tablet.

Per quanto riguarda le motorizzazioni oppure la sua uscita sul mercato, Hyundai tuttavia non ha voluto anticipare nulla: la versione della Staria oggetto di queste immagini teaser, tra l’altro, è quella Premium e quindi provvista di una dotazione molto ricca e rifinita anche nei più piccoli dettagli, che a detta del marchio sudcoreano dovrebbe essere presentata nelle prossime settimane. Staremo a vedere…