Hyundai Staria: la multispazio debutta in Italia con prezzi da 43.000 Euro

La gamma italiana di Hyundai introduce la Staria, disponibile nelle due versioni Luxury e Wagon da 7 e 9 posti

Il 2023 di Hyundai introduce in Italia un nuovo modello, indicato specialmente per le famiglie numerose: si chiama Staria ed è una multispazio che è stata presentata già nel 2021 e che propone un corpo vettura lungo oltre 5 metri per due metri di larghezza e due di altezza. Con forme imponenti caratterizzate dalla striscia di LED anteriori e dai gruppi ottici Parametric Pixel al posteriore, rappresenta la soluzione ideale per coloro che vogliono un mezzo capace di ospitare fino a nove passeggeri, dal momento che sarà disponibile nelle due versioni Luxury (da 7 posti) e Wagon (da 9 posti).

Grazie al passo 3.270 mm, lo spazio a bordo offerto dalla Hyundai Staria è davvero elevato sia per i passeggeri della seconda che per quelli della terza fila, i quali possono sfruttare i molteplici vani portaoggetti così come la modalità “Relax” che permette di reclinare automaticamente i seggiolini duranti i viaggi più lunghi. Per quanto riguarda la zona anteriore, qui è presente il quadro strumenti digitale da 10,25”, l’infotainment da 8” (con Apple CarPlay e Android Auto in wireless) e i comandi a sfioramento per il climatizzatore e per il cambio automatico shift-by-wire. L’unica motorizzazione disponibile in Italia sarà quella a diesel 2.2 Litri da 177 CV e 430 Nm, eventualmente ordinabile con trazione integrale 4WD HTRAC: i prezzi variano da 43.000 Euro fino a 60.500 Euro per il modello full-optional.