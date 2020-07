Jaguar EV-Type: presto in arrivo una supercar elettrica?

Jaguar sta pensando a una futura supersportiva a zero emissioni, prendendo spunto, almeno per il nome, dalla mitica E-Type di Diabolik

Anche Jaguar si sta organizzando per effettuare il definitivo “switch” verso le motorizzazioni elettriche. A confermarlo è la registrazione del marchio “EV-Type” da parte del brand britannico, il che fa pensare a un progetto per una supercar completamente elettrica… sulla base della mitica E-Type degli anni ’60 e ’70. La scoperta di questa indiscrezione è da accreditarsi al sito AutoCar, che ha anche realizzato un rendering dedicato di quella che potrebbe essere la EV-Type in questione.

Dal momento che la tanto attesa E-Type Zero, rivisitazione della mitica “vettura di Diabolik” in chiave moderna e a zero emissioni, è stata accantonata, ora il futuro elettrico di Jaguar risponde al marchio che, appunto, è stato recentemente registrato… oppure alla possibilità di elettrificare la rinnovata F-Type 2020. Un’operazione, tuttavia, che difficilmente potrà trovare compimento nell’immediato futuro, ma piuttosto nei prossimi 2-3 anni, soprattutto per le poco invitanti condizioni economiche in cui sta versando attualmente il mercato dell’auto a causa degli effetti della pandemia COVID-19. Quale sarà, quindi, l’elettrica del futuro marchiata Jaguar? Solo il tempo ce lo dirà…