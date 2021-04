Jaguar F-Type 2021: l’allestimento R-Dynamic Black parte da 78.410 Euro

La sportivissima F-Type diventa ancora più aggressiva con l'allestimento R-Dynamic Black, disponibile sia per la versione Coupé che per quella Cabriolet

Poche novità ma molto ben calibrate in funzione di una maggiore sportività rispetto al pacchetto base: questa è l’offerta proposta da Jaguar per la sua F-Type 2021 con l’esclusivo allestimento R-Dynamic Black, che si distingue dagli altri presenti in gamma per alcuni dettagli riconoscibili immediatamente a un primo sguardo.

Esteriormente si notano innanzitutto i nuovi cerchi da 20” a cinque razze in nero lucido, abbinabili a tre specifiche varianti di carrozzeria nelle tonalità Santorini Black, Eiger Grey e Firenze Red. Nell’abitacolo, invece, le novità si concentrano nei sedili Performance a dodici regolazioni elettriche in pelle Windsor, proposta in colorazione Ebony con cuciture a contrasto Light Oyster oppure in quella chiamata Mars, stavolta con impunture in Flame Red.

L’esclusività dell’allestimento R-Dynamic Black per la Jaguar F-Type 2021 prosegue poi in tanti altri dettagli, che comprendono i rivestimenti della plancia e del tetto in tessuto scamosciato e, per esempio, i paddle shift al volante in alluminio satinato. Confermato, ovviamente, il sistema infotainment Interactive Driver Display, tramite il quale si può praticamente gestire ogni aspetto della vettura con un semplice tocco sullo schermo touchscreen da 12,3”.

Lato motorizzazioni, la F-Type R-Dynamic Black può essere allestita con il 2.0 Litri turbo-benzina “Ingenium” a quattro cilindri da 300 cavalli e trazione posteriore oppure con il più prestante 5.0 Litri V8 sovralimentato da 450 CV e 580 Nm di coppia massima – abbinabile eventualmente anche con la trasmissione sulle quattro ruote motrici. Le performance? Partono dai 250 km/h di velocità massima del primo propulsore ai 285 km/h della seconda unità, più rapido anche nello scatto 0-100 coperto in 4,6 secondi anzichè 5,7. I prezzi? Questo allestimento è già disponibile nelle concessionarie in entrambe le varianti Coupé e Cabriolet della F-Type 2021 in un listino da 78.410 Euro.