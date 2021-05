Jeep 4xe: Compass, Renegade e Wrangler sono le auto ufficiali della Juventus

Il logo elettrificato del brand americano farà parte della nuova maglia della Juventus, pronta a scendere in campo per l'imminente stagione calcistica 2021-2022

Era il 2012 quando il marchio Jeep ha iniziato a fare squadra con la Juventus, proponendo il proprio logo sulle maglie ufficiali della squadra di calcio oggi capitanata da Cristiano Ronaldo. Da allora la collaborazione è continuata senza intoppi e in questi giorni è stata confermata con un’importante novità: la società con sede a Torino farà debuttare il brand “4xe” sulla nuova divisa del team prevista per la stagione 2021-2022, ritornata a una livrea più tradizionale con le classiche strisce verticali bianche e nere.

L’esordio dei nuovi colori della Juventus è stato visto per la prima volta nella finale di Coppa Italia del 19 maggio e sarà riproposto nel prossimo fine settimana quando si dovrà affrontare l’ultima giornata di Campionato, con la stessa Juventus in trasferta contro l’Atalanta e la Juventus Women in casa contro l’Inter Women. La nuova partnership tra Jeep e lo storico Football Club torinese enfatizza quindi l’inedita tecnologia ibrida plug-in 4xe, che rappresenta di fatto il nuovo “4×4” secondo la Casa oggi parte del Gruppo Stellantis.

Le performance in fuoristrada, marchio di fabbrica di Jeep, sposano di conseguenza i concetti di sostenibilità e di efficienza elettrificata, elevando all’ennesima potenza il detto “Go Anywhere, Do Anything” che è parte integrante dei nuovi modelli Renegade, Compass e Wrangler 4xe. Grazie alla tecnologia “alla spina”, i SUV del produttore a stelle e strisce diventano più performanti e divertenti da guidare, anche quando lo sterrato lascia il posto all’asfalto delle metropoli cittadine dove entra in gioco la modalità “full-electric” dall’elevata semplicità di utilizzo e di ricarica.