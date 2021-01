Jeep Wrangler 4xe 2021: la First Edition in Italia da 73.100 Euro

La versione ibrida plug-in della Jeep Wrangler arriva finalmente nel nostro Paese con un allestimento dedicato dal nome "First Edition". In estate, poi, arriveranno tutti gli altri allestimenti

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: la prima Jeep Wrangler con powertrain ibrida “alla spina” è disponibile per il mercato italiano e può essere ordinata manifestando il proprio interesse sul sito ufficiale creato dall’azienda a stelle e strisce. Le consegne effettive sono previste per i prossimi mesi e renderanno protagonista l’allestimento dedicato “First Edition”, volto ad esaltare le doti fuoristradistiche della Wrangler 4xe con un prezzo di listino in partenza da 73.100 Euro.

Questa versione di lancio porterà in dote un equipaggiamento di serie particolarmente ricco di contenuti, tra i quali figurano tre differenti colorazioni per la carrozzeria (Black, Granite Crystal e Bright White), i cerchi in lega da 18”, i gruppi ottici a tecnologia Full LED, il porta ruota di scorta esterno e il sistema d’infotainment e navigazione UConnect NAV, provvisto di schermo touchscreen da 8,4”, integrazione dello smartphone e una connettività che riporta anche le informazioni indispensabili per il monitoraggio dello stato di salute della batteria (livello di carica e autonomia residua).

Per gli accumulatori, inoltre, è inclusa nel prezzo d’acquisto l’installazione della easyWallbox per la ricarica domestica, così come il cavo Mode 3 per il recupero di energia nel caso si voglia connettere la vettura alle colonnine pubbliche. Il pacchetto offerto da Jeep sarà completato dal Cargo Organizer Pack per il bagagliaio, il telo coprivettura 4xe indoor dedicato, l’estensione di tre anni di garanzia per un totale di 5 grazie ai servizi Jeep Wave e una serie di ADAS per la guida autonoma che comprende l’Adaptive Cruise Control, il Fordward Collision Warning Plus, il Blind Spot Monitoring con telecamera posteriore, i sensori di parcheggio all’avantreno e al retrotreno, il sistema Keyless per l’apertura delle portiere senza chiave e gli specchietti retrovisori elettrici.

Con una powertrain composta da un motore benzina 2.0 Litri a quattro cilindri associato a due propulsori elettrici capaci di innalzare l’output prestazionale fino a 380 cavalli e 637 Nm di coppia massima, la nuova Jeep Wrangler 4xe 2021 non avrà niente da invidiare alle sue “sorelle” con motorizzazioni endotermiche: le sue prestazioni, infatti, le permetteranno di staccare lo 0-100 in soli 6 secondi grazie a un’accelerazione particolarmente brillante, mentre il pacco batterie da 17 kWh di capacità le fornirà un’autonomia di circa 50 km in modalità esclusivamente elettrica, poi aggiustabile su quella ibrida grazie all’apposito sistema E Selec per i “driving modes”. Nel corso dell’anno, precisamente in estate, la Casa americana allargherà inoltre la sua gamma con altri allestimenti e altre versioni, quindi… stay tuned!