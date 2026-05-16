Jeep Avenger 2026: arriva il restyling del SUV compatto, con novità su estetica e motori

Jeep Avenger si aggiorna per il 2026 con una serie di novità che interessano design, tecnologia e gamma motori. Il B-SUV del marchio americano, progettato in Europa, resta uno dei modelli di riferimento del segmento e continua a rappresentare una parte centrale della strategia nel mercato europeo.

Con oltre 270.000 ordini raccolti dal lancio, di cui il 60% relativi a versioni elettrificate, il modello conferma risultati importanti anche in Italia, dove si posiziona tra le vetture più vendute del mercato. L’apertura degli ordini della nuova gamma coincide inoltre con l’arrivo di una Special Edition dedicata agli 85 anni del brand.

Jeep Avenger 2026: nuove personalizzazioni

Tra gli elementi distintivi della nuova gamma debutta la calandra a sette feritoie con illuminazione LED retroilluminata, soluzione già vista su Compass e disponibile sugli allestimenti più ricchi. Il dettaglio contribuisce a rendere il frontale più riconoscibile anche nelle ore notturne.

Il linguaggio stilistico resta legato al concetto “design to function”, con protezioni dedicate alla carrozzeria, fari incassati e componenti sottoscocca progettati per limitare i danni nei piccoli urti. Su Jeep Avenger arrivano inoltre nuovi paraurti, mentre la variante 4xe aggiunge dettagli rossi sul frontale e il nuovo Jeep Shield.

La gamma introduce anche nuovi cerchi in lega da 17 e 18 pollici e una palette colori aggiornata con le tinte Forest e Bamboo, che si aggiungono a Granite, Ruby, Snow, Storm e Volcano. Disponibile anche il tetto nero a contrasto.

Jeep Avenger 2026: interni rivisti

L’abitacolo è stato aggiornato con nuovi materiali e finiture pensate per aumentare la qualità percepita. I pannelli porta utilizzano superfici più morbide, mentre la parte inferiore della plancia integra un inserto imbottito. Gli allestimenti Altitude e Summit introducono rivestimenti in tessuto e vinile.

La versione 4xe propone interni specifici in tonalità verde con materiali lavabili e resistenti. Aggiornato anche il comando Selec-Terrain, ora rifinito con dettagli rossi e una copertura in gomma per facilitarne l’utilizzo. Il sistema permette di adattare la modalità di guida alle diverse condizioni del fondo intervenendo su trazione, acceleratore, sterzo e controlli elettronici.

Jeep Avenger 2026: off-road e dotazioni

Le caratteristiche tipiche del marchio restano centrali anche sulle versioni a trazione anteriore. Jeep Avenger propone infatti angoli off-road fino a 22 gradi in attacco, 21 gradi di dosso e 35 gradi in uscita, con una luce libera da terra che raggiunge i 210 mm.

Su tutta la gamma sono di serie il sistema Selec-Terrain e l’Hill Descent Control, tecnologie dedicate alla gestione della trazione e della guida sui fondi a bassa aderenza.

Tra le novità tecnologiche debutta inoltre il sistema di fari LED Matrix, progettato per migliorare la visibilità nelle ore notturne. Il fascio luminoso si adatta automaticamente alle condizioni del traffico e alla velocità del veicolo, ottimizzando l’illuminazione senza richiedere interventi da parte del conducente.

Nuova anche la telecamera anteriore che consente una visuale a 360 gradi durante le manovre. Il sistema ricostruisce sul display centrale una vista dall’alto del veicolo e dell’area circostante, selezionando automaticamente l’inquadratura più adatta.

Jeep Avenger 2026: le motorizzazioni disponibili

La nuova gamma di Jeep Avenger sarà disponibile con diverse configurazioni meccaniche, includendo motorizzazioni benzina, ibride ed elettriche, abbinate a cambio manuale o automatico e, a seconda delle versioni, alla trazione anteriore o integrale.

L’offerta d’ingresso prevede il nuovo motore turbo benzina da 100 CV con cambio manuale. Per chi preferisce la trasmissione automatica è disponibile la versione e-Hybrid da 110 CV, dotata di tecnologia mild hybrid a 48 Volt con cambio automatico doppia frizione a sei rapporti e motore elettrico integrato.

Al vertice della gamma si posiziona la variante 4xe da 145 CV, con trazione integrale elettrificata e doppio motore elettrico. Il sistema è progettato per migliorare la motricità sui fondi a bassa aderenza e nelle situazioni off-road più impegnative.

Resta in gamma anche la versione 100% elettrica da 156 CV, equipaggiata con batteria da 54 kWh. La ricarica supporta potenze fino a 100 kW in corrente continua e fino a 11 kW in AC, mentre l’autonomia dichiarata raggiunge i 400 km nel ciclo WLTP.

Jeep Avenger 2026: debutta il nuovo motore Turbo 100

Tra le novità della gamma arriva il nuovo motore Turbo 100 benzina, un tre cilindri da 1.2 litri abbinato al cambio manuale a sei rapporti. L’unità sviluppa 101 CV e 205 Nm di coppia disponibili già ai bassi regimi, grazie anche al turbocompressore a geometria variabile.

Il propulsore adotta un sistema di iniezione diretta ad alta pressione da 350 bar, oltre a nuovi componenti interni e alla gestione secondo il ciclo Miller, soluzione pensata per migliorare l’efficienza e contenere consumi ed emissioni.

Sul fronte dell’affidabilità, il motore utilizza una nuova catena di distribuzione ad alta durabilità e componenti progettati per ridurre l’usura e il consumo d’olio. Secondo quanto dichiarato dal marchio, durante la fase di sviluppo sono state effettuate oltre 30.000 ore di test.

Aggiornati anche gli intervalli di manutenzione: i modelli equipaggiati con il nuovo Turbo 100 prevedono il tagliando ogni due anni o 25.000 km, con un controllo annuale intermedio.

Jeep Avenger 2026: tecnologia, connettività e spazio a bordo

La dotazione della nuova gamma include diversi sistemi dedicati a comfort e sicurezza, tra cui fari anteriori Full LED, abbaglianti automatici, avviamento keyless, cruise control e climatizzatore automatico.

Il sistema infotainment utilizza un display da 10,25 pollici compatibile con Android Auto e Apple CarPlay wireless, con aggiornamenti over-the-air e un’interfaccia configurabile dall’utente.

Attraverso la Jeep App è possibile accedere da remoto a diverse funzioni del veicolo, come apertura e chiusura porte, localizzazione, verifica dello stato della batteria e gestione della ricarica e del climatizzatore sulle versioni elettrificate.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla praticità. Il bagagliaio offre una capacità fino a 380 litri, con pianale reversibile lavabile e una soglia di carico ribassata. All’interno dell’abitacolo gli spazi portaoggetti raggiungono complessivamente 34 litri, mentre il tunnel centrale modulare permette una configurazione più flessibile sulle versioni automatiche.

Jeep Avenger 2026: allestimenti e possibilità di personalizzazione

La gamma di Jeep Avenger prevede diversi allestimenti pensati per adattarsi alle varie configurazioni meccaniche e alle esigenze dei clienti. Le versioni a trazione anteriore saranno disponibili negli allestimenti Longitude, Altitude e Summit.

La variante 4xe si distingue per alcuni dettagli specifici, tra cui maggiore altezza da terra, Jeep Shield nero, inserti rossi sul paraurti anteriore, fendinebbia LED, barre sul tetto e gancio di traino posteriore rosso. Per questa configurazione sono previsti gli allestimenti Upland e Overland.

Tra gli optional disponibili figurano il tetto panoramico apribile, il portellone elettrico hands-free e la pompa di calore dedicata alla versione elettrica BEV. La gamma accessori include inoltre nuovi adesivi per il cofano dedicati alla personalizzazione estetica.

Jeep Avenger 2026: la serie speciale 85th Anniversary

Per celebrare gli 85 anni del marchio arriva la nuova 85th Anniversary, versione speciale della gamma dedicata alla ricorrenza storica del brand Jeep.

All’esterno si distinguono i loghi dedicati sui parafanghi, i dettagli in finitura oro per paraurti e cerchi in lega e uno specifico adesivo sul cofano. La versione 4xe propone inoltre una grafica esclusiva dedicata.

L’abitacolo introduce rivestimenti tartan, sedili specifici con logo 85th Anniversary e cuciture dorate su sedili e plancia. La dotazione riprende quella dell’allestimento Altitude, oppure Upland nel caso della 4xe.

Di serie sono presenti fari LED Matrix, fendinebbia LED e telecamera anteriore con vista a 360 gradi. Completano l’equipaggiamento l’illuminazione ambientale multicolore e finiture dedicate per gli interni.