Jeep Grand Cherokee 2022: presentata la 4xe ibrida plug-in da 375 CV

Il possente SUV del marchio americano si rinnova e sarà disponibile in Europa a partire dall'estate 2022 in un'inedita motorizzazione ibrida 4xe, anche in versione Trailhawk

Dopo l’anticipazione portata sul palco dell’New York International Auto Show di fine agosto, oggi il marchio Jeep ha svelato ufficialmente il nuovo Model Year 2022 della Grand Cherokee: prendendo spunto dalla versione L a sette posti presentata a inizio anno e, per ora, riservata agli Stati Uniti, la punta di diamante della Casa americana arriva alla quinta generazione e propone per la prima volta l’inedita motorizzazione ibrida plug-in di tipo 4xe, già vista in precedenza sui modelli Wrangler, Renegade e Compass. L’arrivo in Europa? A partire dall’estate 2022.

JEEP GRAND CHEROKEE 2022: PIU’ SPAZIO, PIU’ TECNOLOGIA

Rispetto alla versione precedente, la nuova Jeep Grand Cherokee 2022 si distingue per una lunghezza di 4,91 metri e per un passo di 296 cm, ben quaranta in più rispetto a quello garantito in passato. Ciò si traduce in un maggior spazio disponibile all’interno dell’abitacolo per i passeggeri, che possono trovare nell’infotainment UConnect 5 il punto nevralgico di una vettura decisamente più al passo con i tempi in fatto di servizi digitali da utilizzare durante la guida.

Lo schermo del sistema digitale è da 10,25” ed è accompagnato da un secondo display della stessa misura per il passeggero anteriore, da un quadro strumenti full digital da 10,1 pollici per il guidatore (con head-up display come optional) e da altri due schermi da 10,1 per gli ospiti sulla fila di sedili posteriore – comprensivi di compatibilità Amazon Alexa e Fire TV per guardare video, ascoltare musica o svagarsi con alcuni videogiochi presenti a catalogo.

Anche sotto il profilo della sicurezza la nuova Grand Cherokee 2022 non delude, dal momento che ora il pacchetto ADAS è allineato con il Livello 2 della scala SAE. Tra gli strumenti a disposizione di serie trovano posto il Full-Speed Collision Warning con frenata attiva e riconoscimento di pedoni e ciclisti, il Rear Cross-Path detection, l’Adaptive Cruise Control con Stop&Go, l’Active Lane Management, il Lane Departure Warning con Keep Assist, l’Advanced Brake Assist, il monitoraggio dell’angolo cieco, la telecamera posteriore ParkView, i sensori di parcheggio posteriori e il monitoraggio della pressione degli pneumatici.

A richiesta, invece, è possibile aggiungere la telecamera per la visione notturna adatta al rilevamento (anche in distanza) di pedoni e animali, l’Intersection Collision Assist, il Drowsy Driver Detection, l’assistenza per le manovre di parcheggio, la versione rivista del Traffic Sign Recognition, l’Active Driving Assist e la telecamera con visione sul veicolo a 360°.

JEEP GRAND CHEROKEE 2022: V6 E V8 A BENZINA, MA ANCHE IBRIDA

Esteticamente la nuova Jeep Grand Cherokee 2022 propone solo alcune differenze con la precedente generazione, circoscritte a un tettuccio più basso volto a favorire l’aerodinamica e a un frontale con griglia più grande e gruppi ottici a LED più affilati, presenti in tutte e quattro gli allestimenti Limited, Overland, Trailhawk, Summit e Summit Reserve. La vera novità, al contrario, si può trovare sotto al cofano, che potrà ospitare non solo due motori a benzina… ma soprattutto una powertrain a tecnologia ibrida plug-in denominata, come da tradizione, 4xe.

Imparentata in tutto e per tutto con quella della Wrangler, questa motorizzazione è contraddistinta da un quattro cilindri 2.0 Litri turbo-compresso in abbinamento a due unità elettriche aggiuntive, che insieme spingono l’output prestazionale fino a 375 cavalli e 637 Nm di coppia massima. Il cambio è l’automatico TorqueFlite a otto rapporti e la trazione è integrale di tipo Quadra Trac II, mentre il pacco batterie da 17 kWh garantisce un’autonomia complessiva di 708 km – quaranta dei quali nella sola modalità Full Electric.

A quest’ultima si aggiungono altre due “driving mode” presenti nel selettore E-Selec, vale a dire la Hybrid (per la miglior ottimizzazione tra motore a combustione e propulsori elettrici) e la eSave che, all’opposto, privilegia proprio il quattro cilindri turbo per mantenere la carica delle batterie. Al suo interno si possono impostare due altre modalità, chiamate rispettivamente Battery Save e Battery Charge con priorità alla frenata rigenerativa durante le fasi di “veleggiamento” a motore spento.

Oltre all’ibrido, la nuova Jeep Grand Cherokee 2022 potrà essere ordinata anche con due motorizzazioni molto potenti a benzina: la prima è un V6 3.6 Litri Pentastar da 293 cavalli e 348 Nm, mentre la seconda è la top di gamma V8 da 5.7 Litri capace di erogare la bellezza di 357 cavalli e 528 Nm di coppia massima, equipaggiata tra l’altro con l’innovativo sistema di disattivazione dei cilindri per limitare i consumi in ordine di marcia.

JEEP GRAND CHEROKEE 2022: OFF-ROAD PER TUTTI CON LA TRAILHAWK

Da un punto di vista meccanico, la nuova Jeep Grand Cherokee 2022 potrà vantare le innovative sospensioni pneumatiche Quadra-Lift con ammortizzazione elettronica semi-attiva, tramite le quali regolare in maniera del tutto automatica (o in alternativa in manuale) l’altezza da terra della vettura. In aggiunta saranno presenti ben tre sistemi di trazione integrale, chiamati nell’ordine Quadra-Trac I, Quadra-Trac II e Quadra-Drive II.

Quest’ultimo sarà esclusiva della versione Trailhawk, sulla quale saranno presenti anche il differenziale autobloccante a slittamento limitato eLSD, il Selec-Speed Control, il sistema di disconnessione della barra stabilizzatrice e quello dell’asse anteriore, che consente di “mettere in pausa” il motore a combustione facendo prevalere solo i due elettrici al posteriore quando le condizioni di aderenza sull’asfalto lo permettono. In questo modo anche la trazione integrale viene meno, pur mantenendo la possibilità di essere ripristinata qualora la situazione lo richieda – per esempio durante l’off-road più intenso oppure nell’attraversamento di guadi fino a 61 cm grazie anche all’altezza da terra aumentata a 28,7 cm.