Jeep Renegade Impulse: serie speciale in omaggio a “Loki” della Marvel

La nuova serie speciale della Jeep Renegade celebra l'uscita su Disney+ della serie originale "Loki" prodotta da Marvel Studios: sarà disponibile sia in formato Multijet che con tecnologia ibrida plug-in

Dopo la versione speciale 80th Anniversary, il marchio Jeep è pronto a lanciare un nuovo modello esclusivo della Renegade in occasione di una recente partnership con Marvel Studios: per celebrare al meglio l’uscita in streaming della serie TV “Loki” su Disney+, il brand americano parte dell’Universo Stellantis rende disponibile la Renegade Impulse, basata sull’allestimento top di gamma Limited che, in questo caso, è arricchito anche dal Function Pack e da cerchi in lega specifici da 18”.

Entrando nello specifico, la nuova Jeep Renegade Impulse propone gli specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente, il sistema Keyless con controllo remoto dei finestrini e il Reversible/Waterproof Cargo Storage, a cui vanno aggiunti le barre porta-tutto sul tettuccio, il monitor touchscreen da 7” per l’infotainment e, tra gli ADAS, il cruise control adattivo, la frenata automatica d’emergenza, i sensori di parcheggio anteriori e il riconoscimento della segnaletica stradale.

La disponibilità? La nuova Jeep Renegade Impulse arriverà nei concessionari in due motorizzazioni: la Multijet II turbo-diesel da 130 cavalli e quella a tecnologia ibrida plug-in, caratterizzata da una powertrain con propulsore termico a benzina 1.3 Litri in abbinamento a due unità elettrificate, che portano la potenza a 190 CV, e a un pacco batterie da 11,4 kWh con 50 km di autonomia in modalità “Full Electric”. I prezzi? Non sono ancora stati resi noti, ma appena li sapremo vi aggiorneremo: stay tuned!