Kia EV6 2025: caratteristiche, design, abitacolo, motori, versioni, potenza, autonomia e prezzi

Kia ha presentato in Corea del Sud il nuovo restyling della Kia EV6 completamente elettrica, portando con sé importanti aggiornamenti sia agli interni che sotto la carrozzeria. Innanzitutto, la parte frontale della nuova EV6 ora propone diverse modifiche estetiche. Possiamo vedere, ad esempio, dei gruppi ottici anteriori molto simili a quelli dei concept EV3 ed EV4 e della EV9.

I designer della casa automobilistica sudcoreana hanno modificato anche il resto del frontale, compreso il paraurti e la zona inferiore della griglia. Per il resto, la Kia EV6 2025 è rimasta sostanzialmente invariata.

Lateralmente spiccano i nuovi cerchi in nero e argento da 19” e da 20” e la possibilità di accedere all’abitacolo utilizzando l’impronta digitale. L’aggiornamento più importante apportato negli interni riguarda l’implementazione di un nuovo display panoramico curvo che include sia il quadro strumenti completamente digitale che lo schermo dedicato al sistema di infotainment.

Non è finita qui poiché la EV6 2025 vanta un nuovo volante a due razze e un lettore di impronte digitali che permette di avviare il crossover elettrico senza utilizzare le chiavi. Sono stati anche aggiunti Apple CarPlay e Android Auto wireless. Adesso, la vettura sfrutta gli aggiornamenti via OTA per aggiornare i principali sistemi di controllo elettronico, oltre che la navigazione come sul modello precedente. Ci sono anche uno specchietto retrovisore interno digitale e un display head-up migliorato.

La nuova batteria promette più autonomia con una sola ricarica

Kia ha deciso di installare una nuova batteria da 84 kWh che prende il posto della precedente da 77,4 kWh. La Kia EV6 2025 a trazione posteriore e con cerchi da 19” è capace di assicurare fino a 494 km di autonomia con una singola ricarica rispetto ai 475 km della EV6 attuale. Inoltre, supporta la ricarica rapida in corrente continua fino a 350 kW, che consente di ricaricare dal 10% all’80% in 18 minuti.

Parlando di potenza, la versione single motor a trazione posteriore sviluppa 228 CV (168 kW) di potenza e 350 Nm di coppia massima mentre la variante dual motor a trazione integrale eroga 325 CV (239 kW) e 605 Nm.

Il brand sudcoreano ha apportato ulteriori aggiornamenti meccanici, con l’implementazione di nuovi ammortizzatori selettivi in frequenza per migliorare il comfort di marcia, di motori più silenziosi e di una carrozzeria rinforzata per migliorare la sicurezza a bordo.

La nuova Kia EV6 sarà lanciata Corea il mese prossimo negli allestimenti Light, Air, Earth e GT-Line. Parlando di prezzi, si parte da 55,4 milioni di won sudcoreani (37.506 euro), passando per 58,24 milioni di won sudcoreani (39.429 euro), poi per 62,52 milioni di won sudcoreani (42.326 euro) fino ad arrivare a 63,15 milioni di won sudcoreani (42.753 euro).