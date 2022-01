Kia Niro 2022: tutti i dettagli della motorizzazione Full Hybrid

La versione di lancio della Nuova Kia Niro Full Hybrid sarà equipaggiata con una powertrain da 141 cavalli: in un secondo momento arriverà anche la plug-in

Mentre la campagna di promozione per la Nuova Kia Sportage ha portato nei concessionari italiani il tanto atteso MY2022, la Casa sud-coreana ha iniziato a divulgare le prime informazioni sulla gamma motori della Niro di seconda generazione: presentato ufficialmente lo scorso novembre, questo crossover è andato incontro a un restyling a 360° non solo dal punto di vista dell’estetica, ma anche della dotazione di bordo e delle proporzioni, ora più importanti per una presenza su strada ancora più consolidata.

In una corpo vettura dal passo di 2,72 metri e dalla lunghezza di 4,42 metri per 1,83 (larghezza) e 1,55 (altezza), la nuova Kia Niro 2022 ha ricevuto un ampliamento anche della capacità del bagagliaio, ora di 451 Litri con tutti gli schienali in posizione e a vantaggio della sua praticità di utilizzo in ogni condizione di guida.

Lato motorizzazioni, il crossover sud-coreano debutterà entro il primo semestre del 2022 con una versione di lancio pronta ad accogliere la prima delle tre powertrain elettrificate previste dal suo listino: si tratta della Full Hybrid con propulsore termico 1.6 Smartstream GDI da 105 cavalli, in abbinamento a un’unità supplementare a batterie da 44 CV in grado di rinvigorire lo spunto durante le ripartenze e di spingere l’output prestazionale complessivo fino a quota 141 CV.

I consumi? La scheda tecnica parla di una media di 20,8 km con un Litro di carburante, merito anche della presenza del cambio automatico DCT a sei rapporti ottimizzato nel suo funzionamento e alla modalità di guida “Greenzone”, che privilegerà la trazione elettrica pura qualora si transiti nelle vicinanze di zone residenziali, ospedali, scuole oppure di aree definite a scelta attraverso la personalizzazione dei dati forniti dal navigatore (come le ZTL).