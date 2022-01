Kia Sportage 2022: nei concessionari dal 15 gennaio, prezzo lancio di 25.950 Euro

Porte aperte nel weekend del 15 gennaio per l'arrivo di Nuova Kia Sportage: quattro motorizzazioni e quattro allestimenti, tra l'altro in promozione per il lancio in Italia

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: la quinta generazione della Kia Sportage (MY2022) è pronta a debuttare sul mercato italiano e lo farà ufficialmente questo fine settimana in tutti i concessionari della nostra penisola. Ordini aperti, quindi, per un SUV attesissimo dal pubblico che sarà disponibile in quattro motorizzazioni a tecnologia ibrida e in altrettanti allestimenti, chiamati nello specifico Business, Style, GT Line e GT Line Plus.

Rivista in tutto e per tutto con un nuovo look e tanta tecnologia a disposizione dei passeggeri, la Kia Sportage 2022 potrà essere equipaggiata nell’ordine con l’1.6 T-GDi mild-hybrid a benzina da 150 cavalli (in abbinamento alla sola trazione anteriore e, a scelta, alla trasmissione manuale iMT oppure automatica a sette rapporti DCT), con l’1.6 CRDi sempre mild-hybrid a gasolio da 136 cavalli (anche 4×4), con l’1.6 T-GDi Full Hybrid da 180 CV oppure con l’inedito 1.6 T-GDi plug-in hybrid a trazione integrale e cambio automatico AT6 a sei velocità.

I prezzi? La nuova Kia Sportage 2022 è proposta in “versione lancio” al prezzo esclusivo di 25.950 Euro, definito da uno sconto di 4.000 Euro rispetto al listino che sarà possibile ottenere grazie alla formula di finanziamento Scelta Kia Special e alla permuta (o rottamazione) di un vecchio veicolo usato. Tale offerta vale per la 1.6 T-GDi mild-hybrid a benzina con equipaggiamento di base Business, per un pacchetto che comprende anche un anno gratuito di assicurazione furto/incendio. Per tutti gli altri dettagli della gamma, vi rimandiamo al nostro precedente articolo con il listino ufficiale per l’Italia.