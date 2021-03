Kia Sorento 2021: la versione Plug-in Hybrid arriva in Italia

Dopo la Full Hybrid, mamma Kia presenta la nuova Sorento con tecnologia "alla spina", in arrivo già nel mese di marzo 2021 con un prezzo lancio di 53.000 Euro

Il cerchio, finalmente, si chiude: alla fine di ottobre vi avevamo presentato la nuova Kia Sorento, SUV Premium del marchio coreano che inizialmente è stato lanciato sul mercato nella sola variante a tecnologia Full Hybrid. Ebbene, oggi questa vettura avrà compagnia: a listino, infatti, la Casa di Seul ha finalmente introdotto la “grande attesa”, vale a dire quella versione plug-in “alla spina” che sarà già disponibile presso i concessionari nel mese attuale di marzo 2021.

Cosa la distinguerà dal resto della gamma? Sicuramente la powertrain alloggiata sotto il cofano, caratterizzata da un 1.6 Litri turbo-benzina T-GDi da 180 cavalli associato a un ulteriore motore elettrico da 91 cavalli, che insieme spingono l’output prestazionale fino a 265 CV e 350 Nm di coppia massima. L’intero pacchetto sarà gestito dal cambio automatico a sei marce, dalla trazione integrale e da una batteria con capacità di 13,8 kWh, capace di assicurare un’autonomia (secondo la scheda tecnica ufficiale) di 57 km in “full electric” durante l’utilizzo urbano.

L’impiego di questa piattaforma, fortunatamente, non ha condizionato la capacità di carico del veicolo, che si assesta sul valore di 809 Litri nel caso vengano ospitate 5 persone sui sedili posteriori (ridotti a 175 se si sfrutta anche la terza fila). Per tutto il resto, invece, cambia poco rispetto alla Full Hybrid che abbiamo già trattato qualche mese fa: a parte la scritta “eco plug-in” sul portellone, le vere novità sono presenti nell’abitacolo dove ora sono disponibili le schermate dedicate per il sistema infotainment (da 10,25”) volte alla gestione della tecnologia ibrida, che fornisce i consumi in tempo reale così come l’autonomia residua delle celle della batteria. Il navigatore, inoltre, presenta anche una specifica funzione che trova i punti di ricarica più vicini in base alla propria posizione su strada.

Per quanto riguarda la disponibilità, la nuova Kia Sorento Plug-in Hybrid 2021 è ordinabile nelle concessionarie in tre allestimenti: quello di base, chiamato Business, attacca da 53.000 Euro e propone sostanzialmente la stessa dotazione della Full Hybrid, alla quale però aggiunge i cerchi in lega da 19”, il climatizzatore bizona, il sistema infotainment da 8”, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera posteriore e gli ADAS più semplici tra cui il rilevamento di pedoni e ciclisti e il mantenimento della corsia.

Salendo di un gradino si potrà scegliere l’allestimento Style (da 57.000 Euro), che propone i vetri oscurati, i gruppi ottici anteriori Full LED, i sedili in pelle con quelli anteriori riscaldabili e regolabili elettricamente, l’infotainment con navigatore da 10,25” e servizi UVO Connect e il sistema Smart Key per l’accesso e l’avviamento della vettura da remoto. Il top di gamma, invece, prende il nome di Evolution (da 61.000 Euro) e mette sul piatto il tettuccio panoramico in vetro, il sistema audio BOSE Premium Sound System, l’head-up display per il parabrezza, le sospensioni posteriori a regolazione dell’altezza da terra elettronica e il pacchetto completo degli aiuti alla guida.