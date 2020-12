Kia Sorento plug-in hybrid: super-sicura con le 5 stelle Euro NCAP

In arrivo nei primi mesi del 2021, la nuova Kia Sorento "alla spina" metterà in campo una piattaforma sicura sotto ogni punto di vista, al punto da ricevere le rinomate "cinque stelle" dei test Euro NCAP

Ve l’abbiamo anticipata a inizio settembre, mentre a fine ottobre vi abbiamo parlato della sua “sorellina”, quella Full Hybrid con motore elettrico Smartstream da 44,2 kW abbinato a un T-GDi benzina da 1.6 Litri: ebbene sì, stiamo parlando della prossima Kia Sorento in versione plug-in, pronta a debuttare sul mercato europeo (e quindi anche italiano) all’inizio del prossimo anno non solo con un’ottima unità “alla spina” sotto al cofano… ma anche con una piattaforma sicura sotto tutti i punti di vista.

Mantenendo le novità estetiche che definiscono anche la nuova Full Hybrid, la Kia Sorento plug-in si distinguerà innanzitutto per un propulsore 1.6 T-GDi turbo-benzina da 180 cavalli e 250 Nm di coppia massima abbinato a un’unità elettrica che aggiungerà alle sue prestazioni ben 91 CV e 304 Nm, innalzando quindi le capacità di quello che è stato definito come il “SUV del marchio coreano più pulito e più potente di sempre” fino a 265 cavalli e 350 Nm di coppia. Non mancherà, ovviamente, un pacco batterie sufficientemente grande, per la precisione da 13,8 kWh e capace di garantire una percorrenza in “full electric” almeno di 57 km nel ciclo di utilizzo WLTP, ma allo stesso poco ingombrante perchè posizionato in posti diversi a seconda del sistema di trazione impiegato sulla vettura (anteriore oppure integrale).

In entrambi i casi, la sua presenza non ha condizionato la capacità di bordo per i passeggeri, fino a sette compreso il guidatore e con un bagagliaio da ben 898 Litri. L’abitacolo, ovviamente, è finalizzato alla massima sicurezza una volta su strada e in questo ambito la nuova Kia Sorento plug-in hybrid ha fatto sicuramente centro: dopo essere stata sottoposta alle severe prove di valutazione realizzate da Euro NCAP, il SUV coreano ha ottenuto le tanto agognate “cinque stelle” e il riconoscimento “Golden Steering Wheels“, grazie a dei punteggi davvero interessanti nelle varie aree sottoposte a test.

In quelli che hanno valutato la protezione dei passeggeri adulti la Kia Sorento ha superato le prove con un 82% di voti positivi, mentre nelle prove per la protezione dei bambini ha raggiunto l’85%, una percentuale scesa fino al 63% nei test volti ad accertare la protezione degli utenti più vulnerabili della strada ma fortunatamente risalita all’87% una volta sondata l’efficacia delle sue tecnologie di assistenza alla guida. Tra queste vale la pena citare sicuramente lo Smart Cruise Control, il Forward Collision-Avoidance Assist, il Blind Spot View Monitor, il Lane Following Assist, il Driver Attention Warning e il Safe Exit Assist, che andranno a completare una dotazione di bordo in cui il sistema infotainment UVO Connect su display touchscreen da 10,25” saprà gestire e personalizzare le preferenze sul funzionamento del sistema ibrido, con tanto di monitoraggio del livello di carica delle batterie e del loro modo di recuperare energia durante la marcia.