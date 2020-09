Kia Sorento: la versione ibrida plug-in in arrivo ad inizio 2021

Trazione integrale, motore da 265 cavalli e un'autonomia full electric superiore ai 50 km: ecco le caratteristiche più importanti della nuova Kia Sorento MY 2021 Hybrid plug-in

Ve l’abbiamo anticipata a febbraio 2020, perchè poi avrebbe dovuto salire sul palco del successivo Salone di Ginevra: la pandemia scatenata dal Coronavirus, tuttavia, ha fatto slittare l’evento ufficiale, andato in scena in questi giorni al fine di togliere i veli, definitivamente, al nuovo Model Year della Kia Sorento. Con al fianco le versioni tradizionali a benzina e diesel, il SUV coreano sarà il primo ad essere disponibile anche nella variante Hybrid Plug-in, per un arrivo sul mercato confermato nei primi mesi del prossimo anno (con tanto di garanzia di 7 anni o 100mila km).

Secondo quanto enunciato da Kia Motors, la nuova Sorento “alla spina” diventerà il SUV coreano più potente e più pulito di sempre: questo sarà possibile grazie alla combinazione del motore termico 1.6 turbo benzina T-GDi da 180 cavalli e 265 Nm di coppia con un’unità elettrica da 91 cavalli e 304 Nm, che portano le performance complessive a quota 265 cavalli e 350 Nm di coppia massima. Il tutto gestito dal sistema “Continuously Variable Valve Duration”, che ottimizza il tempo di apertura delle valvole, e da un pacco batterie al litio da 13,8 kWh, provvisto di raffreddamento a liquido al fine di migliorarne l’efficienza di funzionamento.

A livello di autonomia, ci aspettiamo una percorrenza in modalità “full electric” non inferiore ai 50 km vista la dotazione della vettura, mentre per quanto riguarda lo spazio a bordo Kia ha confermato la capacità di carico delle versioni tradizionali. Nonostante la presenza del motore elettrico e delle batterie, la variante ibrida plug-in della nuova Kia Sorento potrà comunque ospitare fino a sette persone, con un baule da 898 Litri che viene ridotto a 175 nel caso in cui la si carichi con il numero massimo di passeggeri previsto dalla sua omologazione.

Tutte le sue altre caratteristiche, invece, saranno esattamente le stesse proposte dagli altri allestimenti: sarà equipaggiata con un sistema d’infotainment avanzato capace di fornire tutte le informazioni necessarie per il corretto funzionamento della tecnologia ibrida, compresi i punti di ricarica nelle vicinanze segnalati dal navigatore. Non mancherà il supporto per i sistemi Apple CarPlay e Android Auto, così come tutti i sistemi ADAS di aiuto alla guida: tra questi lo Smart Cruise Control, il Forward Collision-Avoidance Assist, il Blind Spot View Monitor, il Lane Following Assist, il Driver Attention Warning e il Safe Exit Assist, che impedisce addirittura l’apertura delle portiere nel caso di arrivo di un ostacolo in prossimità della vettura.