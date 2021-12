Nuova Kia Sportage 2022: la 5° generazione arriva in Italia da 29.950 Euro

La nuova generazione della Kia Sportage potrà essere ordinata dal 15 gennaio in tre motorizzazioni (tutte ibride) e quattro allestimenti

A distanza di quattro mesi dalla presentazione ufficiale, la quinta generazione della Kia Sportage, arrivata al Model Year 2022, si appresta al suo debutto ufficiale sul mercato italiano: la data da fissare sul calendario è il prossimo 15 gennaio, quando il nuovo SUV coreano arriverà nei concessionari e potrà anche essere ordinato nelle tre motorizzazioni (benzina e diesel mild-hybrid più la Full Hybrid da 230 cavalli) e nei quattro allestimenti disponibili – Business, Style, GT-Line e GT-Line Plus.

Rispetto al precedente modello la Nuova Kia Sportage 2022 porta in dote diverse novità estetiche e di contenuto, caratterizzate all’anteriore dalla griglia “Tiger Nose” con gruppi ottici a tecnologia LED e complessivamente da un corpo vettura molto muscoloso e ben definito. Nell’abitacolo, invece, spicca la plancia ispirata all’elettrica EV6, che include l’ampio schermo centrale wide-screen composto dal digital cockpit e dal display del sistema infotainment.

Tornando alle motorizzazioni, la nuova generazione del SUV coreano attaccherà il mercato con tre propulsori elettrificati rappresentati da due soluzioni mild-hybrid (1.6 T-GDi a benzina 150 CV e 1.6 CRDi a gasolio 136 CV) e una Full Hybrid che unisce lo stesso benzina 1.6 T-GDi con un’ulteriore unità a batterie, la quale aggiunge altri 60 cavalli ai 180 già disponibili per un totale (combinato) di 230 CV. Le prime due possono essere abbinate al cambio manuale a sei marce oppure all’automatico a doppia frizione a sette rapporti, mentre la terza solo con quest’ultimo (a sei velocità) ed eventualmente anche con la trazione integrale (disponibile pure per la variante a diesel).

Il modello plug-in hybrid, invece, arriverà in un secondo momento nel corso del 2022 e come i suoi “fratelli” potrà essere acquistato scegliendo tra quattro allestimenti: il base, chiamato Business, è già molto completo e offre il climatizzatore automatico tri-zona, i fari Full LED, i cerchi in lega da 17”, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, l’infotainment Kia Navigation System DAB da 12,3” e, tra gli ADAS, il Driver Attention Warning, il Forward Collision Avoidance Assist per vetture, pedoni e ciclisti, l’Intelligent Speed Limit Assist, il Lane Following Assist e il Lane Keeping Assist.

Un gradino sopra si trova l’allestimento Style che aggiunge la Smart Key, i cerchi in lega da 18”, il cruise control adattivo con funzionalità Stop&Go, il cockpit Supervision Cluster full digital da 12,3” e l’Highway Driving Assist per le condizioni di traffico intenso. La GT-Line, invece, rappresenta il terzo step della gamma Sportage 2022 e include i gruppi ottici anteriori e posteriori Full LED, la griglia anteriore in nero lucido, i cerchi da 19”, i sedili anteriori riscaldabili, la pedaliera in alluminio, la dock-station per la ricarica dello smartphone e gli aiuti elettronici Blind Spot Collision Avoidance Assist e Rear-Cross Collision Avoidance Assist.

Al top della gamma, infine, spicca la GT-Line Plus, che completa il pacchetto con le sospensioni elettroniche, il portellone posteriore e il tettuccio panoramico elettrici, la vernice bi-colore della carrozzeria, l’impianto audio Harman Kardon e gli ADAS Remote Smart Parking Assist, Blind Spot View Monitor e Parking Collision Avoidance Assist.

Per quanto riguarda il listino prezzi, la Nuova Kia Sportage 2022 sarà disponibile già nella motorizzazione 1.6 T-GDi a benzina in allestimento Business da 29.950 Euro, per poi salire fino a 44.950 Euro nel caso della versione Full Hybrid con equipaggiamento GT-Line Plus. Tutti i dettagli sono riportati nello schemino riassuntivo qua sotto:

KIA SPORTAGE MY2022

1.6 T-GDi MHEV iMT 150 CV Business – 29.950 Euro Style – 31.950 Euro



1.6 T-GDi MHEV DCT 150 CV Business – 31.950 Euro



1.6 CRDi MHEV iMT 136 CV Business – 31.950 Euro Style – 33.950 Euro GT-Line – 36.950 Euro



1.6 CRDi MHEV DCT 136 CV Business – 33.950 Euro Style – 35.950 Euro GT-Line – 38.950 Euro GT-Line Plus – 42.950 Euro



1.6 CRDi MHEV DCT AWD 136 CV GT-Line – 40.950 Euro GT-Line Plus – 44.950 Euro



1.6 Full Hybrid DCT 230 CV Style – 35.950 Euro GT-Line – 38.950 Euro GT-Line Plus – 42.950 Euro