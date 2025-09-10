La nuova Lancia Ypsilon ibrida è in pronta consegna: offerta esclusiva per settembre

Settembre si apre con un’occasione da non perdere per chi è alla ricerca di una city car elegante, tecnologica e conveniente. La nuova Lancia Ypsilon Ibrida è infatti disponibile per tutto il mese in pronta consegna a condizioni finanziarie particolarmente vantaggiose grazie alla formula Stellantis Financial Services: prezzo a partire da 17.900 euro, oltre oneri finanziari, con anticipo di 2.934 euro e 35 rate mensili da 129 euro.

Una proposta pensata per rendere l’eleganza Lancia ancora più accessibile, senza rinunciare alla qualità costruttiva e all’attenzione ai dettagli che da sempre caratterizzano il marchio italiano. La Nuova Ypsilon rappresenta un simbolo del Rinascimento Lancia, riaffermando il suo ruolo da protagonista tra le city car europee.

Motore ibrido a 48V: efficienza e silenziosità

La versione ibrida da 100 CV abbina un motore benzina 1.2 a tre cilindri a un propulsore elettrico integrato, per garantire prestazioni brillanti e consumi contenuti. Il tutto è supportato da un cambio automatico e-DCT a sei rapporti, che assicura una guida fluida e confortevole, anche con brevi tratti in modalità a zero emissioni.

Tecnologia 48 Volt, maneggevolezza elevata e sistemi di supporto alla guida a basso impatto ambientale rendono la nuova Ypsilon ideale per l’uso urbano, senza sacrificare stile e comfort. L’efficienza del sistema ibrido consente di ridurre consumi e emissioni, offrendo al contempo un’esperienza di guida silenziosa e raffinata.

Offerta valida su tutta la gamma Ypsilon

L’offerta Stellantis è applicabile all’intera gamma della nuova Ypsilon Ibrida, con allestimenti che spaziano dalle versioni più funzionali a quelle più esclusive, curate nei minimi dettagli secondo i canoni Lancia: raffinatezza artigianale, materiali selezionati e comfort superiore.

Con questa proposta, Lancia intende semplificare l’accesso alla mobilità ibrida di ultima generazione, avvicinando un pubblico sempre più attento alla sostenibilità ma anche allo stile e alla qualità del prodotto.

Porte Aperte il 20 e 21 settembre: un invito a scoprire l’universo Lancia

La promozione sarà sostenuta da una campagna TV in onda dal 9 settembre, accompagnata da un weekend Porte Aperte previsto per sabato 20 e domenica 21 settembre. Un’occasione per entrare in contatto con l’universo Lancia, visitando i 160 showroom ufficiali distribuiti sul territorio nazionale, e provare l’intera gamma in un contesto accogliente e premium.

Nei concessionari, gli spazi sono stati pensati per riflettere l’identità contemporanea del brand, che unisce innovazione e tradizione in una customer experience rinnovata, sempre più vicina alle esigenze del cliente moderno.

Eleganza, innovazione e accessibilità in un’unica proposta

Con la nuova Ypsilon, Lancia propone una visione dell’eleganza urbana capace di emozionare al primo sguardo, coniugando stile distintivo, tecnologia avanzata e un comfort che trasforma ogni spostamento in un momento di piacere.

Grazie all’offerta di settembre, è ora possibile accedere a tutto questo con una formula finanziaria semplice e trasparente, pensata per accompagnare il cliente verso una nuova idea di mobilità personale, più sostenibile, intelligente e raffinata.