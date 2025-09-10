CERCA SU INFOMOTORI
CERCA SU INFOMOTORI
SOCIAL
TOPDEALERS ITALIA
CERCA SU INFOMOTORI
CASE AUTO vedi tutte >>
Alfa Romeo
Audi
BMW
Citroen
Dacia
Fiat
Ford
Hyundai
Jeep
Kia
Mazda
Mercedes
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Seat
Skoda
Toyota
Volkswagen
Volvo
SOCIAL
TOP DEALERS ITALIA
Auto
Guide
Moto
Marche
Listino
Usato
Sport

La nuova Lancia Ypsilon ibrida è in pronta consegna: offerta esclusiva per settembre

title
title
title
title
title

Settembre si apre con un’occasione da non perdere per chi è alla ricerca di una city car elegante, tecnologica e conveniente. La nuova Lancia Ypsilon Ibrida è infatti disponibile per tutto il mese in pronta consegna a condizioni finanziarie particolarmente vantaggiose grazie alla formula Stellantis Financial Services: prezzo a partire da 17.900 euro, oltre oneri finanziari, con anticipo di 2.934 euro e 35 rate mensili da 129 euro.

Una proposta pensata per rendere l’eleganza Lancia ancora più accessibile, senza rinunciare alla qualità costruttiva e all’attenzione ai dettagli che da sempre caratterizzano il marchio italiano. La Nuova Ypsilon rappresenta un simbolo del Rinascimento Lancia, riaffermando il suo ruolo da protagonista tra le city car europee.

Motore ibrido a 48V: efficienza e silenziosità

La versione ibrida da 100 CV abbina un motore benzina 1.2 a tre cilindri a un propulsore elettrico integrato, per garantire prestazioni brillanti e consumi contenuti. Il tutto è supportato da un cambio automatico e-DCT a sei rapporti, che assicura una guida fluida e confortevole, anche con brevi tratti in modalità a zero emissioni.

Tecnologia 48 Volt, maneggevolezza elevata e sistemi di supporto alla guida a basso impatto ambientale rendono la nuova Ypsilon ideale per l’uso urbano, senza sacrificare stile e comfort. L’efficienza del sistema ibrido consente di ridurre consumi e emissioni, offrendo al contempo un’esperienza di guida silenziosa e raffinata.

Offerta valida su tutta la gamma Ypsilon

L’offerta Stellantis è applicabile all’intera gamma della nuova Ypsilon Ibrida, con allestimenti che spaziano dalle versioni più funzionali a quelle più esclusive, curate nei minimi dettagli secondo i canoni Lancia: raffinatezza artigianale, materiali selezionati e comfort superiore.

Con questa proposta, Lancia intende semplificare l’accesso alla mobilità ibrida di ultima generazione, avvicinando un pubblico sempre più attento alla sostenibilità ma anche allo stile e alla qualità del prodotto.

Porte Aperte il 20 e 21 settembre: un invito a scoprire l’universo Lancia

La promozione sarà sostenuta da una campagna TV in onda dal 9 settembre, accompagnata da un weekend Porte Aperte previsto per sabato 20 e domenica 21 settembre. Un’occasione per entrare in contatto con l’universo Lancia, visitando i 160 showroom ufficiali distribuiti sul territorio nazionale, e provare l’intera gamma in un contesto accogliente e premium.

Nei concessionari, gli spazi sono stati pensati per riflettere l’identità contemporanea del brand, che unisce innovazione e tradizione in una customer experience rinnovata, sempre più vicina alle esigenze del cliente moderno.

Eleganza, innovazione e accessibilità in un’unica proposta

Con la nuova Ypsilon, Lancia propone una visione dell’eleganza urbana capace di emozionare al primo sguardo, coniugando stile distintivo, tecnologia avanzata e un comfort che trasforma ogni spostamento in un momento di piacere.

Grazie all’offerta di settembre, è ora possibile accedere a tutto questo con una formula finanziaria semplice e trasparente, pensata per accompagnare il cliente verso una nuova idea di mobilità personale, più sostenibile, intelligente e raffinata.

LISTINO E OFFERTE SPECIALI
Auto
Tutte le news
Case Auto
Prove
Elettriche
Ibride
Finanziamenti
Noleggio
Flotte
COMMERCIALI
SUV e 4x4
TUTTO SU Lancia Ypsilon
Test drive
Video
Quanto costa
Usato
INFORMAZIONI
Articoli più letti
Kia Stonic 2026: restyling completo e debutto del mild hybrid più potente
Kia Stonic 2026: restyling completo e debutto del mild hybrid più potente
Volkswagen T-Roc 2025: presentata in anteprima ufficiale con caratteristiche, motori e prezzi
Volkswagen T-Roc 2025: presentata in anteprima ufficiale con caratteristiche, motori e prezzi
Volvo EX30 Cross Country prova su strada del nuovo fuoristrada elettrico
Volvo EX30 Cross Country prova su strada del nuovo fuoristrada elettrico

Top Dealers Italia
Top Dealers Italia


Top Partners Italia
Best Partners Italia

Infomotori.com - Quotidiano di informazione registrato presso il Tribunale di Vicenza n. 980 del 19.09.2000
founded by Ivana Gabriella Cenci and Carlo Valente - Direttore Responsabile: Ivana Gabriella Cenci
Edito da Caval Service srl, - P.IVA 02514810247 - Copyright 2025 © Tutti i diritti riservati.