Lada Granta, il camper low cost made in Russia

Lada Granta è un camper dalle dimensioni compatte prodotto in collaborazione con Lux-Form con un prezzo (verso il basso) da record: solamente 12.800 euro, ma per il momento non è ancora arrivato sul mercato italiano

Da oltre un anno il camper sta tornando nei desideri degli italiani. Il motivo? Forse sta nella particolare situazione sanitaria e sociale che stiamo vivendo e che sta spingendo tante persone a cercare un modo alternativo per vivere il proprio tempo libero. Il mercato, di conseguenza, si sta allargando e come accade spesso in questi casi ecco spuntare modelli low cost alla portata di tutti.

Lada Granta: le caratteristiche

Oggi, in particolare, parleremo del Lada Granta, prodotto in Russia, ma non ancora presente sul mercato italiano. Perchè siamo stati attirati proprio da questo modello? Per prima cosa per il prezzo, che parte da 12.800 euro, di gran lunga inferiore a quelli che siamo abituati a registrare dalle nostre parti. Lada è un marchio storico dell’automobilismo low cost russo. e grazie alla collaborazione che l’azienda ha sottoscritto col tuner Lux-Form è nato Granta. La vettura ha, ovviamente, dimensioni compatte (la cabina misura 2,17 m di lunghezza, 1,58 m di larghezza e 1,64 m di altezza), ma allo stesso tempo è decisamente abitabile.

La cucina è dotata di lavandino, di un frigorifero da 60 litri, una stufa a gas. Le pareti sono state completate con molti spazi per riporre tutto quello che serve per affrontare un viaggio in tutta comodità il viaggio. Il serbatoio d’acqua ha una capienza di 70 litri con una riserva di 45. Oltre alla piccola cucina, ci sono un piccolo salottino e un mini bagno, mentre il letto è posto nella cabina superiore. Le ampie finestre consentono di fare entrare tanta luce. La Casa permette di avere anche un letto supplementare e una lunga lista di optional che possono portare il prezzo a 25.000 euro.