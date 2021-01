Lancia Ypsilon MY2021: da 9.200 Euro nella versione Ecochic Hybrid

L'anno nuovo in casa Lancia conferma quanto già proposto nel 2020, con la mitica Ypsilon sugli scudi in allestimento Ecochic Hybrid e motore 1.0 FireFly a tecnologia mild-hybrid

Nell’attesa di una possibile versione SUV che potrebbe però arrivare non prima del 2023 (se non addirittura del 2024), il marchio Lancia continua la sua corsa proponendo anche per l’anno in corso la sua vettura di punta, quella Ypsilon che, a conti fatti, è praticamente l’auto più amata e scelta dal popolo automobilistico italiano. Una citycar ormai in circolazione da più di 25 anni e che per il 2021 riceverà una “rinfrescata” per rimanere il più possibile al passo con i tempi: il rinnovato Model Year si baserà sulla versione Ecochic Hybrid con una rivista mascherina all’anteriore e, a seconda dell’allestimento, con fari a tecnologia Full LED, cerchi in lega dedicati e tinte specifiche per la carrozzeria, a scelta tra quella Silver, Gold e l’azzurrissima Maryne.

Negli interni, invece, spiccherà il sistema infotainment UConnect con schermo touchscreen da 7 pollici, radio digitale DAB, presa USB e a 12V e supporto per le tecnologie Android Auto e Apple CarPlay. Per quanto riguarda gli ADAS, la nuova Ypsilon potrà contare su una dotazione in realtà non particolarmente ricca, ma comprensiva del cruise control, dei sensori di parcheggio e della telecamera posteriore: a richiesta si potrà installare il pacchetto D-Fence, volto alla purificazione dell’abitacolo e sicuramente molto utile per proteggersi da virus e batteri.

Lato motorizzazioni, la più interessante è certamente quella rappresentata dall’1.0 FireFly a tre cilindri con tecnologia mild-hybrid da 70 cavalli e 92 Nm di coppia massima, affiancata da quella a metano 0.9 TwinAir e da quella ad alimentazione mista benzina/GPL con motore principale da 1.2 Litri. Ognuna di esse, grazie alla recente conferma degli ecoincentivi statali per tutto il 2021, potrà usufruire di un cospicuo sconto dal prezzo di listino, fino a 6.000 Euro grazie anche alla formula di Finanziamento BE-HYBRID offerta da FCA Bank. In questo caso la promozione – valida fino al 31 gennaio e solo in caso di rottamazione di un vecchio veicolo – porta il costo finale a 9.200 Euro per la versione Ecochic Hybrid, a 10.500 Euro per quella Ecochic GPL e a 12.200 per quella alimentata a metano, con anticipo di 500 Euro, prima rata nel 2022 e 73 mensilità rispettivamente di 170 Euro, 193 Euro e 223,50 Euro al mese.