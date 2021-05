Land Rover presenta Eco Home, la casa mobile da trainare con il Defender

In collaborazione con Airbnb Italia, la Casa britannica ha lanciato la Eco Home, una casa vacanze su ruote da trainare con la Nuova Defender per godersi l'estate in tutta sicurezza

Il progressivo allentamento delle misure restrittive volte a contenere la pandemia da Coronavirus sta facendo progressivamente ripartire la nostra economia nazionale. La conseguenza più diretta? La voglia di vacanze, magari alla scoperta di mete ancora inesplorate e possibilmente a contatto con la natura, in modo da staccare dalla solita routine quotidiana.

L’imperativo, tuttavia, è quello di evitare qualsiasi rischio d’assembramento che porti a un possibile (nuovo) aumento dei contagi: è per questo motivo che il marchio Land Rover ha recentemente proposto la sua alternativa di tornare a viaggiare in piena sicurezza, dal nome “Eco Home” e caratterizzata da una vera e propria “casa su ruote” trainabile dalla Nuova Defender, tra l’altro disponibile anche con la specifica tenda da tetto chiamata “Autohome“.

Grazie alla collaborazione diretta con la piattaforma Airbnb, il pacchetto proposto da Land Rover prevede la prenotazione della Defender (a partire dal prossimo 13 maggio) per una prova su strada… o meglio, in fuoristrada, entrando a contatto con dieci località italiane dove testare le capacità del SUV britannico per poi parcheggiare la Eco Home, in modo da godersi il paesaggio circostante di alcune delle zone più belle del nostro Stivale – dall’Etna alle Dolomiti, dal Salento alle Langhe piemontesi.

Come suggerito dal nome, la Eco Home di Land Rover rappresenta una struttura che va oltre il semplice concetto di “roulotte”: si tratta di una casetta eco-friendly provvista di pannelli solari sul tetto e quindi completamente autonoma sotto il punto di vista energetico, realizzata esternamente in policarbonato e fibra di vetro e all’interno in pelle sintetica e fibre naturali, contraddistinte da materiali di scarto provenienti dalla lavorazione dell’uva.

Il comfort, ovviamente, è garantito da un letto matrimoniale, da un bagno e da una zona soggiorno esterna grazie alla quale gustare i prodotti tipici locali, a cui vanno a sommarsi i voucher messi a disposizione da Airbnb per il pranzo o la cena presso alcuni dei ristoranti più rinomati della zona prescelta in fase di prenotazione (da effettuare a questo indirizzo). Il costo di questa vacanza di lusso? Cinquecento Euro a persona, a cui se ne aggiungono altri 86 per tutti i servizi inclusi durante i dieci weekend previsti dal programma ideato da Land Rover, che per comodità riportiamo qua sotto.