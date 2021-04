Le auto a metano più vendute nel 1° trimestre 2021: la Polo batte tutti

La Top 10 delle auto a metano più vendute durante i primi tre mesi del 2021 hanno premiato l'impegno del Gruppo Volkswagen, al vertice con la Polo ma presente anche con la Golf e la Up!

Non solo ibride ed elettriche! Benchè gli ultimi dati UNRAE confermino l’ascesa delle motorizzazioni a batterie, che hanno conquistato il 27% di quota di mercato superando addirittura il diesel fermo al 24,4%, non bisogna dimenticare che il totale ottenuto nel primo trimestre del 2021, pari a 446.978 vetture vendute, è stato reso possibile anche dalle alimentazioni “alternative”, tra le quali quelle a gas naturale come il metano e il GPL.

Mentre quelle a gas hanno contribuito con un 6,1% di incidenza sul totale del solo marzo e sul 5,8% su tutti e tre i mesi dell’anno in corso, quelle a metano si sono fatte valere rispettivamente con il 2,6 e 2,3%, per una quota complessiva di 4.374 unità vendute nel mese scorso e di 10.510 veicoli per il periodo gennaio-marzo 2021. Quali sono state le best-seller della categoria? Vediamole insieme facendo riferimento alle due tabelle a corredo di questo articolo.

Prendendo in considerazione il trimestre intero, la vincitrice è la Volkswagen Polo con 2.305 unità vendute, seguita dalla Seat Arona (1.957 unità) e dalla Skoda Kamiq (1.401 unità). Anche in questa Top 5 si piazza l’onnipresente Fiat Panda (1.137 unità) e la ben apprezzata Seat Ibiza (834 unità), mentre più in basso troviamo altre due vetture facenti parte della factory di Wolfsburg. In sesta posizione, infatti, si è piazzata la piccola Up! (700 unità), mentre all’ottavo posto la Nuova Golf 8 (634 unità), divise solamente dalla Skoda Octavia (644 unità) e seguite infine dall’Audi A3 (409 unità) e dalla Skoda Scala (167 unità).

Per quanto riguarda il solo mese di marzo, invece, la Polo domina sempre la scena con 1.159 veicoli venduti davanti alla Arona (752 unità) e alla Panda (632 unità), che ha battuto la Kamiq (480 unità) e la Volkswagen Up! (302 unità). Chiudono la classifica la Seat Ibiza (273 unità) e la Volkswagen Golf (240 unità), capaci di fare meglio della Octavia (167 unità), della A3 (165 unità) e della nostra Lancia Ypsilon (59 unità).