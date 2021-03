LeasysGO: tutti i dettagli sul car-sharing della Fiat 500

Con 400 esemplari pronti a partire, la città di Milano si aggiunge a quella di Torino nell'ambito del progetto LeasysGO per il car-sharing a livello urbano

Dopo l’inizio della sua operatività nella città di Torino e nella tratta come “shuttle” verso gli aeroporti di Caselle e di Malpensa, il servizio di car-sharing elettrico del Gruppo FCA, LeasysGO, è finalmente arrivato anche a Milano. Protagonista, ovviamente, la nuova Fiat 500 a batterie, disponibile in una flotta di 400 veicoli caratterizzati dagli allestimenti più ricchi al top della gamma (Icon e La Prima), con powertrain da 118 cavalli e accumulatori da 42 kWh.

Rispetto ad altri servizi simili, quello di Leasys è di tipo “free floating“, grazie al quale si potranno utilizzare le vetture sparse per la città senza limitazioni entro il piano urbano della città di Milano e senza particolari vincoli di parcheggio (tra l’altro sempre gratuito sulle strisce blu). Via libera anche per l’accesso alle ZTL, mentre per quanto riguarda la ricarica (anch’essa gratuita e compresa nel prezzo dell’abbonamento) si può fare affidamento alle tre stazioni esclusive di Leasys oppure alle molteplici colonnine pubbliche presenti nel capoluogo lombardo.

Per quanto riguarda i costi dell’accesso al servizio, per la città di Milano molto probabilmente verranno mantenuti i canoni finora utilizzati nell’area di Torino: il primo passo da fare è quello di attivare l’abbonamento al car-sharing acquistandolo su Amazon (19,99 Euro), per poi convertirlo sulla piattaforma digitale di LeasysGO. A questo punto, inserendo tutti i dati richiesti, sarà sufficiente comperare l’abbonamento mensile (sempre di 19,99 Euro) e scaricare l’app sul proprio smartphone per usufruire del servizio in questione. Questo comprende 2 ore di mobilità gratuita ogni 30 giorni che, una volta terminate, permetteranno di continuare a viaggiare con le 500 elettriche al costo di 0,29 Euro al minuto (massimo 43,50 Euro per una giornata intera).