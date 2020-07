Lexus LC 500 Convertible 2021: arriva in Italia la decapottabile giapponese da 464 CV

Finalmente è arrivata in Italia la versione Cabrio della Lexus LC 500: motore V8 da 464 cavalli, design sportivo e un prezzo a partire da 125mila Euro

Dopo la Coupè, ora anche la Cabrio: per questo 2020 Lexus sta facendo le cose in grande, presentando al pubblico la sua rinnovata LC 500 non solo in versione “standard”, ma anche nella variante decapottabile: con la sigla Convertible, questa Gran Turismo di lusso prodotta dal Gruppo Toyota è pronta per debuttare in Italia, con una dotazione veramente interessante da prima della classe.

LEXUS LC 500 CONVERTIBLE 2021: ALL’INSEGNA DEL LUSSO

Rispetto alla Coupè, la nuova Lexus LC 500 Convertible 2021 presenta una zona posteriore completamente ridisegnata per far spazio alla capote in tela e al relativo meccanismo di apertura/chiusura: l’intera struttura, però, è stata sapientemente progettata per non andare ad influenzare l’efficienza aerodinamica del veicolo, che si contraddistingue per una silhouette davvero filante e sportiva.

La stessa capote è stata realizzata con materiali di altissima qualità, che permettono, tra le altre cose, un’insonorizzazione acustica dell’abitacolo senza rivali. Gli interni, come è lecito aspettarsi, sono estremamente curati fin nei minimi dettagli: non manca il display centrale posizionato frontalmente sulla plancia, tramite il quale è possibile gestire l’aria condizionata (attraverso il Lexus Climate Concierge), il riscaldamento dei sedili, del poggiatesta e del volante e il movimento della già citata capote, che si aziona in soli 15 secondi fino a una velocità di 50 km/h.

LEXUS LC 500 CONVERTIBLE 2021: V8 AD ALTE PRESTAZIONI

Passiamo al motore: la rinnovata Lexus LC 500 Convertible 2021 può contare su un poderoso V8 da 4.969cc capace di erogare una potenza massima di 464 cavalli e una coppia massima di 530 Nm. Un’unità capace di prestazioni di tutto rispetto, sostenute dal cambio automatico Direct Sport-Shift a 10 rapporti e dalla trazione posteriore. Qualche dato? La velocità massima raggiungibile è pari a 270 km/h, mentre lo scatto 0-100 km/h viene coperto in 5 secondi netti. Interessanti anche i consumi: 11,7 L/100 km nel ciclo combinato WLTP.

LEXUS LC 500 CONVERTIBLE 2021: ALLESTIMENTI E PREZZI

In Italia la disponibilità della rinnovata Lexus LC 500 Convertbile 2021 sarà definita in due allestimenti: Luxury e Structural Blue a tiratura limitata. L’equipaggiamento di serie prevede su entrambe le versioni cerchi da 21”, battitacco in carbonio, interni in misto pelle/Alcantara, sedili regolabili elettricamente, riscaldabili e ventilati (dotati di bocchette d’aria integrate nel poggiatesta che soffiano aria calda sul collo) e il Lexus Premium Navigation con sistema audio Mark Levinson a 13 altoparlanti.

L’allestimento Luxury, in particolare, si distinguerà per 11 combinazioni di colore, mentre quello Structural Blue sarà esclusivamente proposto nella combinazione Structural Blu/White. I prezzi? A partire da 125.000 Euro per la variante Luxury, una cifra che sale a quota 140.000 Euro per quella speciale a tiratura limitata.