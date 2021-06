Lexus NX 2022: la nuova generazione pronta al debutto il 12 giugno

La prossima versione del SUV giapponese farà capolino tra qualche giorno: nel frattempo gli appassionati possono ingannare l'attesa con alcune immagini teaser che ne anticipano le forme

Dopo la UX elettrica ora è il turno della nuova generazione della NX: il marchio Lexus sta gradualmente rinnovando la propria line-up di veicoli premium e il prossimo passo è fissato per la giornata di sabato 12 giugno, quando il suo SUV compatto di alta gamma si mostrerà al pubblico con un look rinnovato e più attraente.

Le forme, in realtà, erano già state anticipate da un video teaser poi rimosso dalla stessa Lexus, che ci ha permesso però di estrapolare alcune immagini chiave che potete sfogliare all’interno della gallery a corredo di questo articolo. Come potete notare, il design della nuova NX 2022 non è stato stravolto ma aggiornato con un frontale dalle linee più morbide dove spicca l’inedito disegno della mascherina e dei gruppi ottici a LED, ora più affilati e aggressivi.

Le novità estetiche riguardano anche il posteriore, caratterizzato ora da un paraurti più sportivo con prese d’aria più ampie e da fari (sempre a LED) collegati da un’unica striscia luminosa, così come l’abitacolo, reso più moderno grazie all’introduzione del Digital Cockpit, di uno schermo per l’infotainment più grande e di una selleria di maggiore qualità – che alterna materiali pregiati come la pelle, il legno e i dettagli in Piano Black.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la scheda tecnica della nuova Lexus NX 2022 rimane ancora avvolta nel mistero… anche se le ultime voci di corridoio accreditano l’arrivo di una rinnovata piattaforma TNGA-K di derivazione RAV4 su powertrain a tecnologia Full Hybrid (350h) e Plug-in Hybrid (450H+). Tutte le conferme del caso, ovviamente, le avremo solo in occasione dell’unveiling ufficiale, previsto come già anticipato per la giornata del 12 giugno: stay tuned!