Lexus UX 300e: il SUV elettrico da 204 CV e 315 km di autonomia

Il marchio giapponese Lexus ha presentato la prima vettura elettrica del Gruppo Toyota in Europa: si tratta della UX 300e e arriverà sul mercato con un prezzo lancio di 46.500 Euro

Sono passati più di 15 anni dal primo veicolo elettrificato del marchio Lexus, quella RX 400h Full Hybrid che da oggi lascerà il testimone all’inedita (e tanto attesa) UX 300e, SUV “full electric” che ha l’ambizione di diventare il punto di incontro tra design innovativo, qualità delle rifiniture e performance di assoluto rilievo che da sempre contraddistinguono questo marchio premium di autovetture.

La nuova Lexus UX 300e, infatti, propone un design moderno e intrigante, che vede nel frontale il suo punto di maggiore aggressività vista la presenza di un’ampia griglia con logo e targa integrati e suddivisa da una firma luminosa a LED con gruppi ottici dalle linee particolarmente minute. E’ sotto il cofano, tuttavia, che si delinea il piatto forte di questo SUV: il motore elettrico installato dagli ingegneri Lexus è in grado di erogare una potenza di 204 cavalli, sufficienti a coprire lo 0-100 in soli 7,5 secondi e a garantire una velocità massima di 160 km/h.

Per quanto riguarda le batterie, invece, l’equipaggiamento portato in dote comprende un accumulatore da 54,3 kWh installato sotto il pavimento dell’abitacolo e dei sedili posteriori, indicato per percorrenze sulla media distanza fino a un’autonomia massima di 315 km calcolati nel ciclo di utilizzo WLTP. La presenza di un sistema di gestione delle temperatura capace di operare sia alle basse che alle alte temperature garantisce inoltre un’affidabilità ancora migliore, mentre il monitoraggio della ricarica (anche attraverso la specifica app LexusLink) previene ogni eventualità di sovraccarico in condizioni difficili.

La nuova Lexus UX 300e, già ordinabile in Italia, potrà essere acquistata in due allestimenti specifici: quello di base, chiamato Premium, propone di serie i cerchi da 18”, gli interni in pelle, la Smart Entry, la dock-station per la ricarica induttiva dello smartphone, i sedili anteriori e posteriori riscaldati e il sistema infotainment Lexus Media con display touchscreen da 7 pollici. Il Luxury, invece, aggiunge i fari TriLed, il portellone posteriore con apertura a sfioramento del piede, gli specchietti esterni riscaldabili con rilevamento degli angoli ciechi, l’Head-up display, il Panoramic View Monitor con visuale a 360° e l’infotainment aggiornato Lexus Premium Navigation con display da 10,3”.

I prezzi? Il listino parte da 57.000 Euro per l’allestimento Premium e da 61.000 Euro per il Luxury, ma grazie agli Ecoincentivi statali la quota stabilita scende rispettivamente a 46.500 Euro e a 50.500 Euro. Per la clientela delle flotte, inoltre, esiste anche un terzo equipaggiamento chiamato “Business“, con prezzo di 46.000 Euro e una dotazione di serie composta da cerchi da 17”, interni in tessuto, Lexus Media display da 7” con Smartphone integration, telecamera posteriore e sensori parcheggio ICS.