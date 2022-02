Maserati MC Edition: ecco Levante, Ghibli e Quattroporte in versione racing

Come celebrazione dei successi ottenuti nel motorsport, Maserati ha presentato l'allestimento MC Edition per i suoi modelli con motore V8

Sulla scia dell’annuncio che prevede il ritorno alle corse dal 2023 con il debutto nel Mondiale di Formula E, il marchio Maserati ha presentato in questi giorni lo speciale allestimento MC Edition per i modelli Ghibli, Levante e Quattroporte con motore V8: la volontà è quella di omaggiare i successi ottenuti nel mondo del motorsport e la tradizione racing della Casa del Tridente con una serie di caratterizzazioni estetiche di prestigio e una dotazione di bordo ancora più completa.

I tre modelli Maserati Corse che saranno equipaggiati con questo allestimento saranno innanzitutto disponibili nelle due tinte esclusive tristrato Giallo Corse (con riflessi in mica blu) e Blu Vittoria, entrambi scelti per celebrare la città di Modena ed impreziositi da finiture in Piano Black, pinze blu dell’impianto frenante, cerchi da 21” per Ghibli e Quattroporte e da 22” per la Levante e badge specifici sul parafango anteriore e sul montante centrale.

Passando nell’abitacolo, l’allestimento MC Edition (disponibile da subito nei concessionari ufficiali) propone rivestimenti in pelle pieno fiore nera con cuciture gialle e blu, inserti in denim e in fibra di carbonio blu assieme a loghi sui poggiatesta e sulla consolle centrale. La dotazione è infine completata dal tettuccio apribile elettricamente, dal sistema audio Bowers & Wilkins e dal pacchetto Driver Assistance degli ADAS.