Mazda MX-5: tutti gli aggiornamenti del Model Year 2022

Un nuovo colore di carrozzeria, una nuova tonalità di rivestimenti interni e un assetto più neutro che garantisce maggiore stabilità in curva: ecco tutte le novità della Mazda MX-5 2022

“Squadra vincente non si cambia“: mai un proverbio è stato più vero se associato a una vettura come la bellissima Mazda MX-5, piccola sportiva giapponese che per il 2022 ottiene un ulteriore pacchetto di aggiornamenti in grado di renderla più accattivante al primo sguardo… ma anche più efficace quando si comincia a fare sul serio con acceleratore e freno.

A livello estetico le novità si possono circoscrivere alla tinta per la carrozzeria Platinum Quartz Metallic (disponibile sia per la versione Spider che per quella RF a tettuccio in lamiera) e alla capote in blu scuro abbinata ad interni in pelle nera nel caso del modello a “cielo aperto”. Per entrambi gli allestimenti, invece, è disponibile ora anche una nuova tinta dei rivestimenti in pelle Nappa Terracotta.

Passando alla meccanica, il MY2022 della MX-5 ora introduce il nuovo pacchetto di sospensioni con tecnologia Kinematic Posture Control (KPC), che va ad analizzare in tempo reale la differenza di velocità tra la ruota posteriore sinistra e quella destra tentando di agire come un vero e proprio differenziale e, quindi, limitando la perdita di aderenza su quella in appoggio alla curva da affrontare. Questo sistema, inoltre, interviene durante le percorrenze a velocità elevata generando una forza frenante sulla ruota posteriore interna: lo scopo è quello di mantenere l’auto aderente al suolo ed è raggiunto anche in frenata tramite una speciale forza “anti-sollevamento” che agisce sempre al retrotreno.

Per il mercato giapponese, infine, la nuova Mazda MX-5 2022 sarà disponibile nella versione speciale 990S, che va ad identificare il peso totale della vettura in ordine di marcia: l’impressionante risultato di soli 990 kg è stato ottenuto tramite componenti in lega leggera, tra i quali (per esempio) i cerchi da 16” della Rays oppure l’impianto frenante della Brembo con dischi auto-ventilati. Riviste anche le specifiche di erogazione del motore (1.5 Litri da 132 cavalli o il più potente 2.0 Litri da 184 CV), che la rendono sicuramente più scattante e divertente durante la guida sportiva.