Mazda MX-5: e se diventasse un modellino Lego?

Grazie alla sezione "Lego Ideas" la Casa dei mattoncini dà la possibilità di realizzare nuove creazioni fatte di mattoncini: tra queste potrebbe arrivare anche la prima generazione della MX-5

Negli ultimi anni il mondo dei Lego ha espanso notevolmente il proprio interesse verso il mondo automotive: ne sono un esempio la recente Lamborghini Sian a grandezza naturale, così come il modellino della Ferrari 488 GTE che oggi corre nel Mondiale Endurance con il team AF Corse. Tra le varie sportive, però, è sempre mancata una delle più celebri tra coloro che amano viaggiare su strada con il vento tra i capelli: stiamo parlando della mitica Mazda MX-5, la cui riproduzione potrebbe presto arrivare sugli scaffali grazie all’ingegno di un fan della Casa di Billund.

Il suo nome utente sulla sezione “Lego Ideas”, quella che permette agli appassionati di dilettarsi nel creare tutto ciò che non è ancora stato pensato in Danimarca, è “manwaffles” e seguendo questo indirizzo link potete ammirare il suo fantastico progetto, che porta sotto i riflettori il modello della prima generazione di MX-5 di inizio anni ’90 conosciuto come Miata o anche con la sigla NA.

Fari a scomparsa provvisti di illuminazione, portiere, cofano e bagagliaio apribili e una carrozzeria compatta di colore rosso o verde: a questa riproduzione non manca veramente nulla… tranne il raggiungimento di 10.000 supporters, grazie ai quali i piani alti della Lego prenderanno seriamente in considerazione l’idea per una possibile commercializzazione futura. Al momento il contatore è fermo a poco più di 2.000 “like”, quindi… perchè non dare un piccolo contributo?